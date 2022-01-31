Золотий початок сезону, апатія до тренувань після Олімпіади: ексклюзив із Мариною Бех-Романчук

У Сумах закінчився командний чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні. Після олімпійського сезону українські атлети повернулися до змагань, аби випробувати свою готовність. Дехто навіть спробував свої сили не в коронних дисциплінах.

Бех- Романчук встановила особистий рекорд у потрійному стрибку

Вже традиційно Марина Бех-Романчук розпочинає сезон не з коронних стрибків у довжину, а з бігу на 60 метрів. Для тих хто слідкує за новинами легкої атлетики, це не буде несподіванкою, оскільки спортсменка робить це вже не вперше.

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З результатом 7,59 секунди в фіналі Марина стала четвертою. Також спортсменка вперше спробувала свої сили у потрійному стрибку. Бех-Романчук зробила щось неймовірне, саме у цій дисципліні їй вдалося перемогти. Вона показала найкращий для себе результат – 14,34 метра.

Українська легкоатлетка Ольга Саладуха на Олімпійських іграх-2020 у кваліфікації потрійного стрибка продемонструвала лише 13,91 метра. Цей показник поступається цифрам Бех-Романчук, яка вперше спробувала свої сили у цій дисципліні.

Марина Бех-Романчук в ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу розповіла про підготовку до нового сезону, відновлення після Олімпійських ігор у Токіо, а також подружнє життя.

Вже вкотре Ви розпочинаєте сезон зі спринту, чому все ж таки вирішили спробувати себе в у цій дисципліні?

Вже фактично три роки я так розпочинаю сезон. У моєму основному виді, стрибках у довжину, потрібна швидкість, потрібен саме спринт. Скажемо так, ця дистанція максимально наближена до мого виду. Для того, щоб розвинути швидкість – ми над нею працюємо, точніше намагаємося приділяти цьому час. Відповідно розпочинаємо саме з цієї дистанції, щоб втягнутися у сезон.

Відео з кваліфікації забігу на 60 метрів

Це вже другий старт у спринті для мене у цьому році. Оскільки цей сезон післяолімпійський, то ще трішечки відновлюємося. Намагаємося спробувати побути в іншій дистанції, щоб також розвантажити мізки.

Як оцінюєте свій попередній виступ у Києві?

Не дуже була задоволена своїм виступом у Києві. Я розраховувала, що пробіжу швидше, але у зв'язку з певними обставинами цього не вийшло. Ми в попередньому місяці мало зробили швидкісної роботи. Наш акцент був направлений на стрибковий об'єм, то ми з цим пов'язуємо те, що секунди були не такими, як ми хотіли. Сподіваємося, що за два тижні ми трішечки попрацюємо над швидкісним аспектом.

На турнірі "Різдвяні старти" у Києві Бех-Романчук в бігу на 60 метрів посіла 4 місце. Її результат – 7,63 секунди.

Відео виступу Бех-Романчук у потрійному стрибку

Нелегка Олімпіада та апатія до тренувань: готовність легкоатлетки до нового сезону

Як відбувалася підготовка до нового сезону?

Я максимально багато відпочила після Олімпійських ігор, тому що сезон був дуже для мене важким напруженим. Можна сказати, що навіть розвинулася апатія до тренувального процесу. Взагалі не було бажання приходити на стадіон.

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Розпочала підготовку доволі пізно, це було в листопаді. Дещо змінили у тренувальному процесі. Додали більше бігового об'єму, що ми раніше не робили. А так все по-звичайному.

У грудні ми зазвичай концентруємося на спринті, заходимо вже у свій сектор. У цьому році я приділяю аспект іншим видам – це 60 метрів та потрійний стрибок. Намагаємося урізноманітнити тренувальний процес.



Марина Бех-Романчук на змаганнях у Сумах / Фото з інстаграму спортсменки

Коли почали тренуватися, ми взагалі думали зимовий сезон пропустити. Хотіла відновитися морально та фізично, але потім все ж таки прийняли рішення, що варто трішки порухатися.

А щодо фізичної форми, як оцінюєте свою готовність до стартів?

Поки важко сказати, більше зможу оцінювати, коли зайду у свій сектор. На тренуванні я жодного стрибка не зробила, жодного розбігу. Ми це плануємо почати після цих стартів. Тоді будемо бачити, що, як і куди.

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Усвідомлення того, наскільки ти готовий приходить тоді, коли ти заходиш у сектор. Вже тоді промальовується якась картина.

Поділіться своїми очікуваннями від нового сезону.

З точки зору бажань та цілей, то я завжди налаштована на максимальну боротьбу. Якщо заходжу в сектор і маю виступати, це то це повинен бути гідний результат, максимально високий виступ, ніяких "аби було". Якщо немає такого настрою, то ліпше тоді взагалі туди не заходити та нічого не робити.



Марина Бех-Романчук / Фото з інстаграму спортсменки

Тому звичайно зараз спринтуємо, після цього будемо бачити, як буде складатися наша підготовка. Наразі мені важко сказати, де ми будемо стартувати, і як воно все буде. Ми вирішили йти у цей сезон поступово. Будемо бачити чи варто нам стрибати, чи ні. Якщо так, то будемо все робити збалансовано, щоб цей сезон був максимально не навантажений.

Коли плануєте виступити на міжнародних стартах?

Їх достатньо багато, всі вони розпочинаються у другій половині лютого. Ми поки що розглядаємо ці змагання, але на яких саме буду стартувати, я не скажу.



Бех-Романчук на змаганнях у Києві / Фото з інстаграму спортсменки

Цього року – це World Athletics Indoor Tour, там велика серія стрибкових стартів. Поки ми обираємо, що нам потрібно, а що ні, де будемо стартувати, і в принципі, як воно буде виглядати. Після цього чемпіонату ми будемо більш об'єктивно розуміти, як надалі рухатися.

Бех-Романчук: Після Олімпіади я звернулася до спеціаліста

Що Вас більше мотивує перемоги чи поразки?

Мене більше мотивують перемоги. Я з тих людей, які важко переносять невдачі. Завжди це дуже близько сприймаю на свій рахунок, самокритично.

Я не з тих людей, які спіткнулися, підіймаються і кажуть: “Нічого, я стану сильнішим”. Я болісно це все переношу. Мені потрібен певний період, для того, щоб усвідомити, чому все так відбулося, як мені з цього стану вийти. А також проаналізувати, що робити надалі, аби ця помилка не повторилася.

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Відповідно, свій виступ на Олімпійських іграх я перенесла просто катастрофічно важко. Для мене це був дуже сильний удар.



Марина Бех-Романчук разом зі своїм тренером у Токіо / Фото з інстаграму легкоатлетки

Лідерка збірної України з легкої атлетики у стрибках у довжину Марина Бех-Романчук посіла п'яте місце у фіналі Олімпійських ігор-2020.

Чи зверталися Ви після Ігор до психолога, аби вийти з цього стану?

Так, я звернулася до спеціаліста, але вже після завершення сезону. Спочатку думала, що зможу справитися сама, завдяки підтримці чоловіка. Він виступив успішно на Олімпіаді-2020, у нас вдома вся рідня за нього раділа. Проте я ходила закрита у собі, мені здавалося, що у мене просто світ рухнув.

Михайло мене дуже підтримував. Та коли пройшов певний проміжок часу, зрозуміла, що все одно не можу позбутися цього відчуття. Постійно думала проте, що от я не впоралася, не могла собі сама пробачити, що не забрала те, що я хотіла. Просто не могла примиритися з цими думками.

Тому потім я звернулася до спеціаліста, з яким працюю й надалі. Сподіваюся, що ця людина в майбутньому допоможе мені на це по-іншому дивитися. Також хочу вірити, що це позитивно вплине на мої подальші виступи.



Марина Бех-Романчук на тренуванні / Фото з інстаграму легкоатлетки

А що до наступних Олімпійських ігор, вболівальникам варто очікувати побачити вас у Парижі?

У мене ціль одна – все по максимуму. Я людина, яка не ставить перед собою великі цілі. Не їду на змагання з думками про те, хоч би там медаль була.

Ціль на наступний неповноцінний олімпійський цикл – все по-максимуму, зробити якісну підготовку, вийти на інший рівень. Звісно, що зараз непогана фізична форма, але завжди хочеться краще.

Ритуали Бех-Романчук перед стартом

Як оцінюєте рівень підготовки змагань в Україні, чим ці старти відрізняються від міжнародних?

У нас з організацією все дуже добре, абсолютно ніколи з цим питань не виникає. Я вважаю, що в Україні є дві присутні проблеми. Одна з них – це не популяризація спорту, безпосередньо, легкої атлетики.

Це пов'язано з тим, що під час змагань немає ніякого телебачення, про це не розповідають в новинах. Я завжди помічаю те, що ЗМІ транслюють один негатив.



Бех-Романчук дебютувала в потрійному стрибку / Фото з інстаграму спортсменки

Якби медіа більше розповідали про різні види спорту, у нас би люди цікавилися, знали своїх спортсменів, віддавали своїх дітей в секції. Відповідно, завдяки цьому, збільшувалися б трибуни.

Ну і ще один недолік – у нас на всю Україну єдиний у Сумах манеж, який може прийняти чемпіонат України. Дуже прикро, що у нас немає альтернативи. Хотілося, аби таких арен ставало більше.

Помітила, що перед стартом спортсмени вдавалися до своїх власних ритуалів. Можливо, у вас також вони є?

Мій єдиний ритуал – я дуже люблю, щоб все було ідеально. Дуже прискіпливо збираюся. Коли виходжу з кімнати, то все має бути досконало складеним. Я ідеально збираю речі у свій рюкзак. Ну і звичайно, я вірю в Бога. Завжди прошу про гарні секунди чи вдалий стрибок.

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Голосні заголовки ЗМІ та стосунки з чоловіком

У ЗМІ часто можна помітити "яскраві" заголовки стосовно Ваших нових світлин в інстаграмі. До прикладу: "Марина Бех-Романчук оголила груди" або "легкоатлетка показала пружні стегна". Як сприймаєте такі новини?

Я не звертаю на це увагу. Розумію, що наші медіа прагнуть чогось гарячого. Їм потрібен голосний заголовок, тому що люди реагують на таке.



Марина Бех-Романчук на відпочинку / Фото з інстаграму спортсменки

Ніхто не буде читати про те, що хтось виставив звичайну світлину. Всі реагують на щось головне, і після голосних заголовків відкривають саму статтю. Реагую завжди на це дуже спокійно. Відверто скажу, дуже рідко читаю коментарі. Ніколи не має в мене такого, що реагую якось негативно.

Щоб ти не робив, щоб не викладав, завжди знайдеться людина, яка буде тебе критикувати. Я дотримуюся думки, що це моє життя. І живу його так, як рахую за потрібне. Мене не обходить те, хто що думає. Тому що кожен власник свого життя.



Бех-Романчук на відпочинку у Туреччині / Фото з інстаграму Марини

Люблю вести свій інстаграм, відверто скажу, дуже хочеться робити це активніше. Проте у зв'язку з тренувальним процесом не завжди виходить, то ти втомився, то не вистачає настрою, або щось на тренуванні не пішло. Намагаюся щось таки викладати, тримати певний баланс. Сподіваюся, що буду робити це більш активно.

Ваш чоловік Михайло Романчук теж є професійним спортсменом. Як Вам вдається вести подружнє життя за таких умов, що ви постійно перебуваєте на зборах чи то на змаганнях?

Наші стосунки закладалися в таких умовах. Звичайно, коли ми буваємо довго вдома разом, от як під час карантину, то це зовсім інше. Дуже добре звикаєш до того, що ви поряд.



Бех-Романчук разом зі своїм чоловіком Михайлом / Фото з інстаграму Марини

Але зазвичай ми більшість часу проводимо на зборах. Наші стосунки базуються на тому, що ми постійно одне одного підтримуємо. До прикладу, Міші буває важко, різні навантаження, великі обсяги роботи, він дуже втомлюється. З огляду на мою специфіку роботи, то у мене постійно щось болить. Тож я час приходжу додому і починаю плакати, канючити. Знаєте, у нас такий баланс – взаємопідтримки.



У 2018-му пара побралася / Фото з інстаграму Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук: головне про спортсменку