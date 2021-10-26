Ніч з кошенятами та щурами
Назад поїздом "Укрзалізниці" Марина поїхала одна, і незабаром на своїй сторінці до інстаграм розповіла всі деталі подорожі.
До слова Думаю про тебе часто, – Володимир Кличко зробив відверте зізнання
"Я вже повернулася додому, провела я з коханим всього чотири дні. Це просто нічого, я вже сумую і чекаю, коли ми зможемо побачитися. Поїздка додому була дуже веселою: у мене в купе їхали кошенята та щури", – здивувала красуня розповіддю.
Трохи пізніше Бех-Романчук доповнила історію:
"Стан не найкласніший після дороги. У поїзді і так спати неможливо, а коли всю ніч цмокають щури в клітці, то зі сном ми "на ви", – поскаржилася спортсменка.
Сторіс Марини Бех-Романчук