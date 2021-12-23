Бех-Романчук про перші кроки у спорті

Марина розповіла, що переїхавши до Хмельницького, вона захотіла відвідувати секцію спортивної атлетики. Проте Бех-Романчук вистачило не надовго, оскільки їй не подобався її тренер.

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Потрапила до старого тренера, і мені не сподобалася його методика. Я тоді своїй подружці сказала: "Юля, мені не подобається. У мене все так болить, це так важко. Я не ходитиму". І на якийсь час закинула,

– сказала легкоатлетка.

За словами спортсменки, вчитель фізкультури наполіг на тому, аби вона почала займатися спортом.

"Провчилася рік у художній школі, а згодом тренер Вадим Крушинський набирав до себе в групу дітей. Вчитель фізкультури підійшов до мене зі словами: "Марино, я наполягаю, щоб ти спробувала себе у спорті". Я ж йому: "Не можу, у мене художня школа, немає часу", – зазначила Марина.

Також вона додала, що її тренер довго намагався донести їй, що спорт – це її майбутнє.

"Але ми поїхали на перше тренування всім класом. Там мене і помітив мій тренер, який сказав, що я мушу займатися. Рік, може, й більше, він намагався донести до мене, що моє майбутнє – саме спорт", – додала відома стрибунка.