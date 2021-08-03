"Стрибалося у фіналі нелегко"

Українська легкоатлетка прокоментувала свій виступ у фіналі Олімпійських ігор. Марина Бех-Романчук залишилась розчарована своїми стрибками та відзначила палку підтримку на трибунах.

Як це було Бех-Романчук у запеклій боротьбі посіла 5 місце на Олімпіаді-2020

Відверто кажучи, стрибалося у фіналі нелегко, але боролася до останнього. Розчарована своїми стрибками. Але маємо те, що маємо,

– зазначила Марина.

Бех-Романчук пробилась у другу частину фіналу, де у вісімці найкращих змагалась за нагороди. Українка зробила три спроби із заступами та завершила змагання на 5 позиції. Її підсумковий результат – 6.88 метри, який вона показала в останньому стрибку першої частини вирішального старту.

"Я розчарувала своїх вболівальників"

Це не той результат, який хотіла побачити Бех-Романчук у Токіо. Легкоатлетка виділила підтримку із трибун, яку було чутно у секторі. Також легкоатлетка вдячна усім, хто надсилав їй повідомлення з приємними словами. Вони також додатково мотивували спортсменку показати омріяний результат. Марина засмутилась, що їй не вдалось виправдати очікування її прихильників.

Звичайно, відчувалася підтримка. Усі мене підтримували. І багато повідомлень отримувала перед своїми стрибками. Люди, які в мене вірили та мотивували. Перш за все засмучує, що розчарувала своїх вболівальників, за чим ми сюди приїхали,

– розповіла легкоатлетка.

Стрибунка у довжину не стала розповідати, чи зможуть фанати побачити її на наступній Олімпіаді-2024 у Парижі. Зараз Марина хоче повністю перезавантажитись, а далі все стане ясно: "Олімпіада-2024? Як мінімум потрібне моральне перезавантаження. А там все побачимо".