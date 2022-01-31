Бех-Романчук установила личный рекорд в тройном прыжке

Уже традиционно Марина Бех-Романчук начинает сезон не с коронных прыжков в длину, а с бега на 60 метров. Для тех, кто следит за новостями легкой атлетики, это не будет неожиданностью, поскольку спортсменка делает это уже не в первый раз.

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С результатом 7,59 секунды в финале Марина стала четвертой. Также спортсменка впервые попробовала свои силы в тройном прыжке. Бех-Романчук совершила что-то невероятное, именно в этой дисциплине ей удалось победить. Она показала самый лучший для себя результат – 14,34 метра.

Интересно! Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха на Олимпийских играх-2020 в квалификации тройного прыжка продемонстрировала всего 13,91 метра. Этот показатель уступает цифрам Бех-Романчук, которая впервые испытала свои силы в этой дисциплине.

Марина Бех-Романчук в эксклюзивном интервью для сайта 24 канала рассказала о подготовке к новому сезону, восстановлении после Олимпийских игр в Токио, а также супружеской жизни.

В который раз Вы начинаете сезон со спринта, почему все же решили испытать себя в этой дисциплине?

Уже фактически три года я так начинаю сезон. В моем основном виде, прыжках в длину, нужна скорость, нужен именно спринт. Скажем так, эта дистанция максимально приближена к моему виду. Чтобы развить скорость – мы над ней работаем, точнее стараемся уделять этому время. Соответственно, начинаем именно с этой дистанции, чтобы втянуться в сезон.

Видео с квалификации забега на 60 метров

Это уже второй старт в спринте для меня в этом году. Поскольку этот сезон послеолимпийский, то еще немного восстанавливаемся. Стараемся попробовать побыть в другой дистанции, чтобы разгрузить мозги.

Как оцениваете свое предыдущее выступление в Киеве?

Не очень была довольна своим выступлением в Киеве. Я рассчитывала, что пробегу быстрее, но в связи с определенными обстоятельствами это не получилось. Мы в предыдущем месяце мало сделали скоростной работы. Наш акцент был направлен на прыжковый объем, мы с этим связываем то, что секунды были не такими, как мы хотели. Надеемся, что через две недели мы немного поработаем над скоростным аспектом.

Кстати. На турнире "Рождественские старты" в Киеве Бех-Романчук в беге на 60 метров заняла 4 место. Ее результат – 7,63 секунды.

Видео выступления Бех-Романчук в тройном прыжке

Олимпиада и апатия к тренировкам: готовность легкоатлетки к новому сезону

Как проходила подготовка к новому сезону?

Я максимально много отдохнула после Олимпийских игр, потому что сезон был очень для меня тяжелым, напряженным. Можно сказать, что даже развилась апатия к тренировочному процессу. Вообще не было желания приходить на стадион.

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Начала подготовку довольно поздно, это было в ноябре. Кое-что изменили в тренировочном процессе. Добавили больше бегового объема, что мы раньше не делали. А так все по-обычному.

В декабре мы обычно концентрируемся на спринте, заходим уже в свой сектор. В этом году я уделяю аспект другим видам – это 60 метров и тройной прыжок. Пытаемся разнообразить тренировочный процесс.

Марина Бех-Романчук на соревнованиях в Сумах / Фото из инстаграма спортсменки

Когда начали тренироваться, мы вообще думали пропустить зимний сезон. Хотела восстановиться морально и физически, но потом все же решили, что стоит немного подвигаться.

А что касается физической формы, как оцениваете свою готовность к стартам?

Пока сложно сказать, больше смогу оценивать, когда зайду в свой сектор. На тренировке я ни одного прыжка не совершила, ни одного разбега. Мы планируем это начать после этих стартов. Тогда будем видеть, что как и куда.

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Осознание того, насколько ты готов приходит тогда, когда ты заходишь в сектор. Уже тогда прорисовывается какая-то картина.

Поделитесь своими ожиданиями от нового сезона.

С точки зрения желаний и целей, я всегда настроена на максимальную борьбу. Если захожу в сектор и должна выступать, это то это должен быть достойный результат, максимально высокое выступление, никаких "лишь бы было". Если нет такого настроя, то лучше вообще туда не заходить и ничего не делать.

Марина Бех-Романчук / Фото из инстаграма спортсменки

Поэтому, конечно, сейчас спринтуем, после этого будем видеть, как будет складываться наша подготовка. Пока мне трудно сказать, где мы будем стартовать, и как оно все будет. Мы решили идти в этот сезон постепенно. Будем видеть стоит ли нам прыгать или нет. Если да, то будем все делать сбалансированно, чтобы этот сезон был максимально не нагружен.

Когда вы планируете выступить на международных стартах?

Их достаточно много, все они начинаются во второй половине февраля. Мы пока рассматриваем эти соревнования, но на каких именно буду стартовать, я не скажу.

Бех-Романчук на соревнованиях в Киеве / Фото с инстаграма спортсменки

В этом году это World Athletics Indoor Tour, там большая серия прыжковых стартов. Пока мы выбираем, что нам нужно, а что нет, где будем стартовать и в принципе, как оно будет выглядеть. После этого чемпионата мы будем более объективно понимать, как дальше двигаться.

Бех-Романчук: После Олимпиады я обратилась к специалисту

Что вас больше мотивирует победы или поражения?

Меня больше мотивируют победы. Я из тех людей, которые тяжело переносят неудачи. Всегда это очень близко воспринимаю на свой счет, самокритично.

Я не из тех людей, которые споткнулись, поднимаются и говорят: "Ничего, я стану сильнее". Я болезненно это все переношу. Мне нужен определенный период, для того чтобы осознать, почему все так произошло, как мне из этого состояния выйти. А также проанализировать, что делать дальше, чтобы эта ошибка не повторилась.

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Соответственно, свое выступление на Олимпийских играх я перенесла просто катастрофически тяжело. Для меня это был сильнейший удар.

Марина Бех-Романчук вместе со своим тренером в Токио / Фото с инстаграма легкоатлетки

К слову. Лидер сборной Украины по легкой атлетике в прыжках в длину Марина Бех-Романчук заняла пятое место в финале Олимпийских игр-2020.

Обращались ли Вы после Игр к психологу, чтобы выйти из этого состояния?

Да, я обратилась к специалисту, но уже после завершения сезона. Сначала думала, что смогу справиться сама благодаря поддержке мужа. Он выступил успешно на Олимпиаде-2020, у нас дома вся родня за него радовалась. Однако я ходила закрытая в себе, мне казалось, что у меня просто мир рухнул.

Михаил меня очень поддерживал. Но когда прошел определенный промежуток времени, поняла, что все равно не могу избавиться от этого ощущения. Постоянно думала, что вот я не справилась, не могла себе простить, что не забрала то, что я хотела. Просто не могла примириться с этими мыслями.

Поэтому потом я обратилась к специалисту, с которым работаю и дальше. Надеюсь, что этот человек в будущем поможет мне на это по-другому смотреть. Также хочу верить, что это положительно отразится на моих дальнейших выступлениях.

Марина Бех-Романчук на тренировке / Фото из инстаграма легкоатлетки

А что касается следующих Олимпийских игр, болельщикам стоит ожидать увидеть вас в Париже?

У меня цель одна – все по максимуму. Я человек, который не ставит перед собой большие цели. Не еду на соревнование с мыслями о том, хоть бы там медаль была.

Цель на следующий неполноценный олимпийский цикл – все по максимуму, сделать качественную подготовку, выйти на другой уровень. Конечно, сейчас неплохая физическая форма, но всегда хочется лучше.

Ритуалы Бех-Романчук перед стартом

Как оцениваете уровень подготовки соревнований в Украине, чем эти старты отличаются от международных?

У нас с организацией все очень хорошо, совершенно никогда с этим вопросов не возникает. Я считаю, что в Украине есть две проблемы. Одна из них – это не популяризация спорта, непосредственно легкой атлетики.

Это связано с тем, что во время соревнований нет телевидения, об этом не рассказывают в новостях. Я всегда замечаю, что СМИ транслируют один негатив.

Бех-Романчук дебютировала в тройном прыжке / Фото из инстаграма спортсменки

Если бы медиа больше рассказывали о разных видах спорта, у нас бы люди интересовались, знали бы своих спортсменов, отдавали своих детей в секции. Соответственно, благодаря этому увеличивались бы трибуны.

Ну и еще один недостаток – у нас во всей Украине единственный в Сумах манеж, который может принять чемпионат Украины. Очень досадно, что у нас нет альтернативы. Хотелось, чтобы таких арен становилось больше.

Заметила, что перед стартом спортсмены прибегали к своим собственным ритуалам. Может, у вас тоже есть?

Мой единственный ритуал – я люблю, чтобы все было идеально. Очень тщательно собираюсь. Когда выхожу из комнаты, все должно быть тщательно сложенным. Я идеально собираю вещи в свой рюкзак. Ну и конечно, я верю в Бога. Всегда прошу о хороших секундах или удачном прыжке.

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Громкие заголовки СМИ и отношения с мужем

В СМИ часто можно заметить "яркие" заголовки относительно Ваших новых фотографий в инстаграме. К примеру: "Марина Бех-Романчук оголила грудь" или "легкоатлетка показала упругие бедра". Как вы воспринимаете такие новости?

Я не обращаю на это внимание. Понимаю, что наши медиа стремятся к чему-то горячему. Им нужен громкий заголовок, потому что люди реагируют на такое.

Марина Бех-Романчук на отдыхе / Фото из инстаграма спортсменки

Никто не будет читать о том, что кто-то выставил обычное фото. Все реагируют на что-то главное, и после громких заголовков открывают саму статью. Реагирую всегда на это очень спокойно. Честно скажу, очень редко читаю комментарии. Никогда нет у меня такого, что реагирую как-то негативно.

Чтобы ты не делал, чтобы не выкладывал, всегда найдется человек, который тебя будет критиковать. Я придерживаюсь мнения, что это моя жизнь. И живу ее так, как считаю нужным. Меня не обходит то, кто что думает. Потому что каждый владелец своей жизни.

Бех-Романчук на отдыхе в Турции / Фото из инстаграма Марины

Люблю вести свой инстаграм, прямо скажу, очень хочется делать это активнее. Однако в связи с тренировочным процессом не всегда получается, то ты устал, то не хватает настроения, или что-то на тренировке не пошло. Стараюсь что-нибудь выкладывать, держать определенный баланс. Надеюсь, что буду делать это более активно.

Ваш муж Михаил Романчук тоже профессиональный спортсмен. Как Вам удается вести супружескую жизнь при таких условиях, что вы постоянно находитесь на сборах или на соревнованиях?

Наши отношения закладывались в таких условиях. Конечно, когда мы бываем долго дома вместе, вот как во время карантина, это совсем другое. Очень хорошо привыкаешь к тому, что вы рядом.

Бех-Романчук вместе со своим мужем Михаилом / Фото из инстаграма Марины

Но обычно мы большую часть времени проводим на сборах. Наши отношения основаны на том, что мы постоянно друг друга поддерживаем. К примеру, Мише бывает тяжело, разные нагрузки, большие объемы работы, он очень устает. Учитывая мою специфику работы, у меня постоянно что-то болит. Так что я часто прихожу домой и начинаю плакать, канючить. Знаете, у нас такой баланс – взаимоподдержка.

В 2018-м пара поженилась / Фото из инстаграма Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук: главное о спортсменке