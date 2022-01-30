Дебют мрії від Бех-Романчук
26-річна легкоатлетка спеціалізується на стрибках у довжину. Але на чемпіонаті України, який відбувався протягом 29 – 30 січня, Марина Бех-Романчук вирішила вперше виступити у потрійному стрибку.
До речі За крок до медалі: легкоатлетка Левченко посіла четверте місце у першому старті року
Перший старт видався для учасниці Олімпіади-2020 тріумфальним. Бех-Романчук здобула "золото". Її результат склав 14,34 метра.
Цікаво, що Ольга Саладуха на Олімпійських іграх у Токіо у кваліфікації потрійного стрибка продемонструвала лише 13,91 метра. Цей результат гірший за цифри Бех-Романчук, яка вперше взяла участь у подібній дисципліні.
Відео виступу Бех-Романчук
Похвала від чемпіонки
Марина прокоментувала свій виступ на своїй сторінці в інстаграмі. Спортсменка коротко підписала фото.
Мої перші змагання у потрійному стрибку. Непоганий і мій перший особистий рекорд — 14,34 метра,
– написала легкоатлетка.
Перший коментар під постом залишила якраз Ольга Саладуха, яка похвалила Марину: "Супер. Вже давно пора було".
- Нагадаємо, що Саладуха 22 січня офіційно попрощалась зі спортивною кар'єрою, організувавши дитячий турнір у Києві.
- Схоже, якщо Бех-Романчук вирішила б змінити стрибок у довжину на потрійний стрибок, то цей була б потужна заміна на місце Ольги Саладухи.