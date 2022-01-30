Дебют мрії від Бех-Романчук

26-річна легкоатлетка спеціалізується на стрибках у довжину. Але на чемпіонаті України, який відбувався протягом 29 – 30 січня, Марина Бех-Романчук вирішила вперше виступити у потрійному стрибку.

До речі За крок до медалі: легкоатлетка Левченко посіла четверте місце у першому старті року

Перший старт видався для учасниці Олімпіади-2020 тріумфальним. Бех-Романчук здобула "золото". Її результат склав 14,34 метра.

Цікаво, що Ольга Саладуха на Олімпійських іграх у Токіо у кваліфікації потрійного стрибка продемонструвала лише 13,91 метра. Цей результат гірший за цифри Бех-Романчук, яка вперше взяла участь у подібній дисципліні.

Відео виступу Бех-Романчук

Похвала від чемпіонки

Марина прокоментувала свій виступ на своїй сторінці в інстаграмі. Спортсменка коротко підписала фото.

Мої перші змагання у потрійному стрибку. Непоганий і мій перший особистий рекорд — 14,34 метра,

– написала легкоатлетка.

Перший коментар під постом залишила якраз Ольга Саладуха, яка похвалила Марину: "Супер. Вже давно пора було".