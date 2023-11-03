Нові правила Золотого М'яча: з 2024 року France Football видаватиме нагороду разом із УЄФА
Французьке видання вже не вперше шукає варіанти для колаборації у питанні організації церемонії. Цього разу власники бренду підписали угоду із головним футбольним органом Європи.
Нещодавно став відомий новий володар Золотого М'яча у футболі. Ним став гравець Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, для якого трофей став восьмим в кар'єрі.
До теми Золотий м'яч 2023: усі переможці трофеїв
Нова колаборація для Золотого М'яча
Організатором цього заходу є французьке видання France Football. Втім з 2024 року ресурс робитиме нагородження у кооперації із УЄФА. Про це повідомляє офіційний сайт головного футбольного органу Європи.
УЄФА підписав контракт із компанією Groupe Amaury, яка є власником видань France Football та L'Equipe. За цією угодою французький ресурс залишиться власником бренду Золотий М'яч (Ballon d"Or).
Що зміниться у нагородженні
Також France Football продовжить нагляд за організацією голосування, яке не зазнає змін. УЄФА ж бере на себе продаж комерційних прав та організацію церемонії нагородження.
Читайте також Не Голанд чи Мбаппе: Україна здивувала своїм результатом у голосуванні за Золотий м'яч 2023
До неї буде також додані дві нагороди, а саме найкращому тренеру року серед чоловіків та жінок. Наразі ж France Football визначає переможців у восьми номінаціях:
- Золотий М'яч (найкращий гравець року)
- Жіночий Золотий М'яч (найкраща гравчиня року)
- Трофей Копа (найкращий молодий гравець року до 21 року)
- Трофей Яшина (найкращий воротар року)
- Трофей Мюллера (найкращий бомбардир року)
- Трофей Сократеса (за вклад у соціальний розвиток футболу)
- Чоловічий клуб року (найкраща команда року серед чоловіків)
- Жіночий клуб року (найкраща команда року серед жінок)
Відзначимо, що це не перша спроба кооперації від France Football. З 2010 по 2015 роки видання робило церемонію разом із ФІФА, а у голосуванні, окрім журналістів, брали участь ще і капітани та тренери збірних світу.
Втім у 2016-му сторони розійшлись і Золотий М'яч продовжив вручати французький ресурс. У свою чергу ФІФА запровадила аналогічну нагороду The Best, переможця якої обирають саме капітани та тренери збірних.