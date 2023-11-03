Нові правила Золотого М'яча: з 2024 року France Football видаватиме нагороду разом із УЄФА

Французьке видання вже не вперше шукає варіанти для колаборації у питанні організації церемонії. Цього разу власники бренду підписали угоду із головним футбольним органом Європи.

Нещодавно став відомий новий володар Золотого М'яча у футболі. Ним став гравець Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, для якого трофей став восьмим в кар'єрі.

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Нова колаборація для Золотого М'яча

Організатором цього заходу є французьке видання France Football. Втім з 2024 року ресурс робитиме нагородження у кооперації із УЄФА. Про це повідомляє офіційний сайт головного футбольного органу Європи.

УЄФА підписав контракт із компанією Groupe Amaury, яка є власником видань France Football та L'Equipe. За цією угодою французький ресурс залишиться власником бренду Золотий М'яч (Ballon d"Or).

Що зміниться у нагородженні

Також France Football продовжить нагляд за організацією голосування, яке не зазнає змін. УЄФА ж бере на себе продаж комерційних прав та організацію церемонії нагородження.

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До неї буде також додані дві нагороди, а саме найкращому тренеру року серед чоловіків та жінок. Наразі ж France Football визначає переможців у восьми номінаціях:

Золотий М'яч (найкращий гравець року)

(найкращий гравець року) Жіночий Золотий М'яч (найкраща гравчиня року)

(найкраща гравчиня року) Трофей Копа (найкращий молодий гравець року до 21 року)

(найкращий молодий гравець року до 21 року) Трофей Яшина (найкращий воротар року)

(найкращий воротар року) Трофей Мюллера (найкращий бомбардир року)

(найкращий бомбардир року) Трофей Сократеса (за вклад у соціальний розвиток футболу)

(за вклад у соціальний розвиток футболу) Чоловічий клуб року (найкраща команда року серед чоловіків)

(найкраща команда року серед чоловіків) Жіночий клуб року (найкраща команда року серед жінок)

Відзначимо, що це не перша спроба кооперації від France Football. З 2010 по 2015 роки видання робило церемонію разом із ФІФА, а у голосуванні, окрім журналістів, брали участь ще і капітани та тренери збірних світу.

Втім у 2016-му сторони розійшлись і Золотий М'яч продовжив вручати французький ресурс. У свою чергу ФІФА запровадила аналогічну нагороду The Best, переможця якої обирають саме капітани та тренери збірних.