Недавно стал известен новый обладатель Золотого Мяча в футболе. Им стал игрок Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, для которого трофей стал восьмым в карьере.

По теме Золотой мяч 2023: все победители трофеев

Новая коллаборация для Золотого Мяча

Организатором этого мероприятия является французское издание France Football. Впрочем, с 2024 года ресурс будет делать награждения в кооперации с УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт главного футбольного органа Европы.

УЕФА подписал контракт с компанией Groupe Amaury, владельцем изданий France Football и L'Equipe. По этому соглашению французский ресурс останется владельцем бренда Золотой Мяч (Ballon d'Or).

Что изменится в награждении

Также France Football продолжит надзор за организацией голосования, которое не претерпевает изменений. УЕФА берет на себя продажу коммерческих прав и организацию церемонии награждения.

Читайте также Не Голанд или Мбаппе: Украина удивила своим результатом в голосовании за Золотой мяч 2023

К ней будут также добавлены две награды, а именно лучшему тренеру года среди мужчин и женщин. France Football определяет победителей в восьми номинациях:

  • Золотой мяч (лучший игрок года)
  • Женский Золотой Мяч (лучший игрок года среди женщин)
  • Трофей Копа (лучший молодой игрок года до 21 года)
  • Трофей Яшина (лучший вратарь года)
  • Трофей Мюллера (лучший бомбардир года)
  • Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола)
  • Мужской клуб года (лучшая команда года среди мужчин)
  • Женский клуб года (лучшая команда года среди женщин)

Отметим, что это не первая попытка кооперации от France Football. С 2010 по 2015 годы издание совершало церемонию вместе с ФИФА, а в голосовании, кроме журналистов, принимали участие еще и капитаны и тренеры сборных мира.

Впрочем, в 2016-м стороны разошлись и Золотой Мяч продолжил вручать французский ресурс. В свою очередь, ФИФА ввела аналогичную награду The Best, победителя которой выбирают именно капитаны и тренеры сборных.