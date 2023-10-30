В парижском театре "Шатле" завершилась церемония награждения "Золотой Мяч-2023". Главной номинацией среди семи за этот вечер был приз лучшему футболисту в 2023 году, пишет 24 канал.

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Месси обошел Холанда

Победителя выбирали журналисты со всего мира – по одному от стран, входящих в топ-100 рейтинга ФИФА. Каждый представитель СМИ выделил свою тройку лучших и по сумме голосов был избран лауреат.

На трофей претендовали 30 игроков, но в конечном итоге победителем стал очевидный фаворит – Лионель Месси. 36-летний нападающий Интер Майами опередил звезду Манчестер Сити Эрлинга Холанда и голеадора ПСЖ Килиана Мбаппе.

Топ-десятка по итогам голосования за обладателя Золотого Мяча:

Лионель Месси (Интер Майами) Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) Килиан Мбаппе (ПСЖ) Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) Родри (Манчестер Сити) Винисиус Жуниор (Реал) Хулиан Альварес (Манчестер Сити) Виктор Осимхен (Наполи) Бернарду Силва (Манчестер Сити) Лука Модрич (Реал)

Историческое достижение Месси

Для Лионеля это уже восьмой Золотой Мяч в карьере. Ранее футболист брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Этот показатель является абсолютным рекордом у ближайшего преследователя Криштиану Роналду пять Золотых Мячей.

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Прошлый сезон не был слишком фееричным для Месси в плане трофеев. Впрочем, главной заслугой Лео стала победа на чемпионате мира-2022 в Катаре. Нападающий привел Аргентину к третьему Кубку в истории, а сам забил целых семь голов на Мундиале.

Кроме того, Месси отыграл 41 матч за ПСЖ, забив 21 гол и отдав 20 результативных передач. Вместе с парижанами аргентинец выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. Летом же форвард перебрался в американский Интер Майами.