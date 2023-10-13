Торік Кіліан Мбаппе став найбільш високооплачуваним футболістом світу. Здавалося, що лідер Парі Сен-Жермен, нарешті, порушив гегемонію Роналду та Мессі. Проте 2023 рік знову повернув все на свої місця.

Дізнайтесь також Не те, що обіцяв Роналду: топові гравці хочуть покинути Саудівську Аравію, розчарувавшись у лізі

Роналду втер носа Мессі

Авторитетне видання Forbes опублікувало список 10-ти найбільш високооплачуваних футболістів за 2023 рік. 38-річний португалець Кріштіану Роналду через рік відсутності повернувся на трон.

Завдяки щедрості саудитів, його дохід поповнився на 260 мільйонів доларів. Ця сума включає гроші, отримані за гру на футбольному полі – 200 мільйонів, а також різноманітні комерційні угоди – 60.

Одвічний конкурент Роналду аргентинець Ліонель Мессі розташувався на другій сходинці. Він отримає на рахунок суму майже вдвічі меншу – 135 мільйонів доларів.

В спину ветеранам дихають експартнери Мессі по французькому ПСЖ: Неймар та Мбаппе. Вони отримають 112 та 110 мільйонів відповідно.

А замикає п'ятірку найбагатших ексзірка Реалу Карім Бензема, який теж спокусився на великі гроші та переїхав до Саудівської Аравії. Він розбагатів на 106 мільйонів.

Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів сезону

Кріштіану Роналду (Ан-Наср) – 260 млн доларів (на полі – 200 млн, поза полем – 60 млн) Ліонель Мессі (Інтер Маямі) – 135 млн доларів (65+70 млн) Неймар (Аль-Хілаль) – 112 млн доларів (80+32 млн) Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 110 млн доларів (90+20 млн) Карім Бензема (Аль-Іттіхад) – 106 млн доларів (100+6 млн) Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 58 млн доларів (46+12 млн) Мохамед Салах (Ліверпуль) – 53 млн доларів (35+18 млн) Садьо Мане (Аль-Наср) – 52 млн доларів (48+4 млн) Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті) – 39 млн доларів (35+4 млн) Гаррі Кейн (Баварія) – 36 млн доларів (26+10 млн)

Цікаво. Для порівняння нагадаємо статки зірок у минулих роках. У 2022 році найбільш високооплачуваним футболістом став Кіліан Мбаппе – 128 мільйонів, а у 2021 році Роналду – 125 мільйонів. У 2014 році португалець, який тоді грав за Реал, заробив 73 мільйони.