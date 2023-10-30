Що треба знати про церемонію Золотий М'яч-2023: перелік номінацій, всі кандидати та де дивитись

Журналісти з усього світу оберуть найкращих представників футболу за минулий сезон. Чи є у Ліонеля Мессі конкуренти та хто претендує на інші трофеї? Розповідаємо основну інформацію про Золотий М'яч-2023.

У понеділок, 30 жовтня, в паризькому театрі "Шатле" відбудеться церемонія нагородження "Золотий М'яч-2023". Місцеве видання France Football визначатиме найкращих представників футболу за минулий сезон.

Слідкуйте з нами Нагородження найкращих: онлайн-трансляція церемонії Золотий М'яч-2023

Загалом цей трофей стане 67-им Золотим М'ячем в історії. Переможця визначають голосуванням серед журналістів з усіх країн світу. Кожен представник має визначити свою топ-3 найкращих гравців. 24 канал розповідає все найцікавіше про церемонію-2023.

Історія Золотого М'яча

Вперше нагорода була розіграна аж у 1956 році. Тоді France Football зробив переможцем гравця Блекпула Стенлі Меттьюза, якому вдалось випередити таких зірок футболу як Альфредо Ді Стефано та Раймон Копа.

До 1995 року Золотий М'яч вручався лише гравцям з Європи. Тому такі легенди як Пеле, Марадона, Гаррінча, Кемпес та Вава не мають жодного трофея. Тим не менше, саме аргентинець є рекордсменом за кількістю Золотих М'ячів.

Мова, звісно, про Ліонеля Мессі, якмй запалював на початку 10-х, а за останні роки пережив футбольну реінкарнацію. На рахунку легенди Барселони аж 7 Золотих М'ячів, що на два більше ніж у його одвічного конкурента Кріштіану Роналду (5)

Хто вигравав Золотий М'яч більше одного разу

ГРАВЕЦЬ КРАЇНА КІЛЬКІСТЬ РОКИ Ліонель Мессі Аргентина 7 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 Кріштіану Роналду Португалія 5 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 Йоган Кройфф Нідерланди 3 1971, 1973, 1974 Мішель Платіні Франція 3 1983, 1984, 1985 Марко ван Бастен Нідерланди 3 1988, 1989, 1992 Альфредо Ді Стефано Іспаня 2 1957, 1959 Франц Беккебауер Німеччина 2 1972, 1976 Кевін Кіган Англія 2 1978, 1979 Карл-Хайнц Румменігге Німеччина 2 1980, 1981 Роналдо Бразилія 2 1997, 2002

Читайте також Купається у грошах: скільки заробляє Мессі у порівнянні з українцем Кривцовим в МЛС

Претенденти на нагороди 2023 року

Цього року Мессі може ще покращити свій показник. Лео потрапив у список 30-ти претендентів на Золотий М'яч і саме він вважається явним фаворитом на перемогу.

Попри тотальну домінацію Манчестер Сіті у європейському футболі та божевільну результативність Ерлінга Голанда, заслуга Мессі минулого сезону очевидна. Лео нарешті став чемпіоном світу зі збірною Аргентини, забивши на Мундіалі 7 голів.

Натомість Голанду мають вручити Трофей Мюллера, який видається найкращому бомбардиру сезону за клуб та збірну. Минулого року Ерлінг відзначився аж 56-ма голами. Загалом же на церемонії визначать переможців аж у семи номінаціях:

Золотий М'яч (найкращий гравець року)

(найкращий гравець року) Жіночий Золотий М'яч (найкраща гравчиня року)

(найкраща гравчиня року) Трофей Копа (найкращий молодий гравець року до 21 року)

(найкращий молодий гравець року до 21 року) Трофей Яшина (найкращий воротар року)

(найкращий воротар року) Трофей Мюллера (найкращий бомбардир року)

(найкращий бомбардир року) Трофей Сократеса (за вклад у соціальний розвиток футболу)

(за вклад у соціальний розвиток футболу) Клуб року (найкраща команда року)



Всі номінанти на чоловічий та жіночий Золоті М'ячі / instagram.com/ballondorofficial



Номінанти на Трофей Яшина та Трофей Копа / instagram.com/ballondorofficial

До теми Результати уже встигли "злити": Мессі обійде талантів та виграє восьмий "Золотий м'яч"

Де дивитись

Захід розпочнеться о 18:00 за київським часом. Втім це буде неефірна процедура, адже в цей час зірки почнуть з'їзжатися до театру "Шатле", крокувати червоною доріжкою та позувати для фотосесії.

Сама ж церемонія нагородження стартує о 21:45 за Києвом. В Україні захід транслюватиметься в прямому ефіріна ютуб-каналі "Футбол 2.0". Також церемонію "Золотий М'яч-2023" онлайн можна буде побачити на сайті 24 каналу.

. Українці вигравали Золотий М'яч тричі, але у двох випадках – ще за часів СРСР. У 1975 році трофей отримав форвард Динамо, у 1986-му нагорода дісталась іншому нападнику киян, а у 2004-му Золотий М'яч відправився до, який грав за Мілан.