У понеділок, 30 жовтня, в Парижі відбудеться 67-ма церемонія нагородження "Золотий М'яч". Видання France Football визначить найкращих представників футболу за останній рік, пише 24 канал.
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Захід вже традиційно відбудеться у паризькому театрі "Шатле", а одним із ведучих буде зірковий ексфутболіст Дідьє Дрогба. Організатори визначать переможців у семи номінаціях:
- Золотий М'яч (найкращий гравець року)
- Жіночий Золотий М'яч (найкраща гравчиня року)
- Трофей Копа (найкращий молодий гравець року до 21 року)
- Трофей Яшина (найкращий воротар року)
- Трофей Мюллера (найкращий бомбардир року)
- Трофей Сократеса (за вклад у соціальний розвиток футболу)
- Клуб року (найкраща команда року)
Основними претендентами на головну нагороду церемонії є Ліонель Мессі (Інтер Маямі) та Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті). Перший у грудні привів Аргентину до перемоги на чемпіонаті світу, а пізніше виграв Лігу 1 із ПСЖ.
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Норвежець же провів вогняний сезон у Манчестер Сіті. Голанду підкорились чотири трофеї за рік, в тому числі Ліга чемпіоніа та АПЛ. Саме Ерлінгу мають вручити Трофей Мюллера, адже за сезон форвард МанСіті забив 56 голів за клуб та збірну.
Пряма трансляція церемонії нагородження "Золотий М'яч-2023" буде доступна ютуб-каналі "Футбол 2.0", а також на сайті 24 каналу. Початок – о 21:45 за київським часом.
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