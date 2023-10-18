Ліонель Мессі виграє восьмий "Золотий м'яч". Преса гудить, про витік результатів.

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Найскладніший футбольний вибір року

Здається, що доля найпрестижнішого індивідуального футбольного трофея цього року уже відома. "Золотий м'яч" перейде до рук легендарного аргентинського гравця. Діло в тому, що іспанського видання Sport нібито зафіксували витік результатів голосування. Ті, у свою чергу, свідчаться, що нагорода дістанеться саме Мессі, котрий обскакає своїх талановитих опонентів.

Зокрема, Ліонель виграє свій восьмий "Золотий м'яч" саме завдяки звитязі збірної Аргентини на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, котра стала для Мессі першою у його кар'єрі. Більше того, аргентинець стане першим футболістом, нагородженим найпрестижнішим індивідуальним трофеєм, котрий виступає за межами в Європи. Журналісти переконують, що Мессі виграє конкуренцію в молодих зірок, таких як: Ерлінг Голанд, Джуд Беллінгем та Кіліан Мбаппе.

Нагадаємо. Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 30-го жовтня у столиці Франції Парижі.

Претенденти на нагороду