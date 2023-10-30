В понедельник, 30 октября, в парижском театре "Шатле" состоится церемония награждения "Золотой Мяч-2023". Местное издание France Football будет определять лучших представителей футбола за прошлый сезон.

Следите с нами Награждение лучших: онлайн-трансляция церемонии Золотой Мяч-2023

В общем этот трофей станет 67-м Золотым Мячом в истории. Победителя определяют голосованием среди журналистов из всех стран мира. Каждый представитель должен определить свою топ-3 лучших игрока. 24 канал рассказывает все самое интересное о церемонии-2023.

История Золотого Мяча

Впервые награда была разыграна только в 1956 году. Тогда France Football сделал победителем игрока Блэкпула Стэнли Мэттьюза, которому удалось опередить таких звезд футбола как Альфредо Ди Стефано и Раймон Копа.

До 1995 Золотой Мяч вручался только игрокам из Европы. Поэтому такие легенды, как Пеле, Марадона, Гарринча, Кемпес и Вава, не имеют ни одного трофея. Тем не менее именно аргентинец является рекордсменом по количеству Золотых Мячей.

Речь, конечно, о Лионеле Месси, который зажигал в начале 10-х, а за последние годы пережил футбольную реинкарнацию. На счету легенды Барселоны аж 7 Золотых Мячей, что на два больше чем у его извечного конкурента Криштиану Роналду (5)

Кто выигрывал Золотой Мяч больше одного раза

ДЕВУТЬ СТРАНА КОЛИЧЕСТВО ГОДА Лионель Месси Аргентина 7 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 Криштиану Роналду Португалия 5 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 Иоганн Кройфф Нидерланды 3 1971, 1973, 1974 Мишель Платини Франция 3 1983, 1984, 1985 Марк ван Бастен Нидерланды 3 1988, 1989, 1992 Альфредо Ди Стефано Испания 2 1957, 1959 Франц Беккебауэр Германия 2 1972, 1976 Кевин Киган Англия 2 1978, 1979 Карл-Хайнц Румменигге Германия 2 1980, 1981 Роналдо Бразилия 2 1997, 2002

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Претенденты на награды 2023 года

В этом году Месси может улучшить свой показатель. Лео попал в список 30 претендентов на Золотой Мяч и именно он считается явным фаворитом на победу.

Несмотря на тотальную доминацию Манчестер Сити в европейском футболе и безумную результативность Эрлинга Голанда, заслуга Месси в прошлом сезоне очевидна. Лео наконец-то стал чемпионом мира со сборной Аргентины, забив на Мундиале 7 голов.

Голанду должны вручить Трофей Мюллера, который выдается лучшему бомбардиру сезона за клуб и сборную. В прошлом году Эрлинг отметился 56-ю голами. В целом же на церемонии определят победителей в семи номинациях:

Золотой мяч (лучший игрок года)

(лучший игрок года) Женский Золотой Мяч (лучшая игрок года)

(лучшая игрок года) Трофей Копа (лучший молодой игрок года до 21 года)

(лучший молодой игрок года до 21 года) Трофей Яшина (лучший вратарь года)

(лучший вратарь года) Трофей Мюллера (лучший бомбардир года)

(лучший бомбардир года) Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола)

(за вклад в социальное развитие футбола) Клуб года (лучшая команда года)



Все номинанты на мужской и женский Золотые Мячи / instagram.com/ballondorofficial



Номинанты на Трофей Яшина и Трофей Копа / instagram.com/ballondorofficial

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Где смотреть

Мероприятие начнется в 18.00 по киевскому времени. Впрочем, это будет неэфирная процедура, ведь в это время звезды начнут съезжаться в театр "Шатле", шагать по красной дорожке и позировать для фотосессии.

Сама же церемония награждения стартует в 21:45 по Киеву. В Украине мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на ютуб-канале "Футбол 2.0". Также церемонию "Золотой Мяч-2023" онлайн можно будет увидеть на сайте 24 канала.

Интересный факт. Украинцы выигрывали Золотой Мяч трижды, но в двух случаях – еще при СССР. В 1975 году трофей получил форвард "Динамо" Олег Блохин, в 1986-м награда досталась другому нападающему киевлян Игорю Беланову, а в 2004-м Золотой Мяч отправился к Андрею Шевченко, игравший за Милан.