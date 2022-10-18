Засновники Золотого М'яча створили новий приз Сократеса: що це та кому він дістався

Трофей Сократеса віднині буде отримувати гравець, який проявив себе на гуманітарному фронті. Цього року ним став зірковий гравець Баварії.

У понеділок, 17 жовтня, відоме видання France Football провело церемонію нагородження "Золотий М'яч". Журналісти зі всього світу обрали найкращих представників футболу серед чоловіків та жінок, пише 24 канал.

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Новою нагородою стала премія імені Сократеса. Її вручають за найкращі акції солідарності від відомих футболістів. Цей приз дістався форварду Баварії Садіо Мане.

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Сенегалець прославився не тільки грою на полі, а і чисельними благодійними акціями у себе на Батьківщині. Наприклад у 2018 році Мане пожертвував 250 тисяч фунтів на будівництво школи у його рідному селі Бамбалі. А через три роки Садіо віддав 500 тисяч фунтів на нову лікарню у тому ж населеному пункті.

. Сократес був відомим бразильським півзахисником, який прославився у 70-80-ті роки минулого сторіччя. Він виступав за Ботафого, Корінтіанс, Фіорентину, Фламенго та Сантос.