В понедельник, 17 октября, известное издание France Football провело церемонию награждения "Золотой Мяч". Журналисты со всего мира выбрали лучших представителей футбола среди мужчин и женщин, пишет 24 канал.

Интересно знать Карим Бензема выиграл Золотой мяч 2022

Новой наградой стала премия имени Сократеса. Ее вручают за лучшие акции солидарности известных футболистов. Этот приз достался форварду Баварии Садио Мане.

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Сенегалец прославился не только игрой на поле, но и многочисленными благотворительными акциями у себя на Родине. Например, в 2018 году Мане пожертвовал 250 тысяч фунтов на строительство школы в его родном селе Бамбали. А три года спустя Садио отдал 500 тысяч фунтов на новую больницу в том же населенном пункте.

Справка. Сократес был известным бразильским полузащитником, прославившимся в 70-80-е годы прошлого столетия. Он выступал за Ботафого, Коринтианса, Фиорентина, Фламенго и Сантос.