Кожного року французьке видання France Football вручає нагороду "Золотий м'яч" (Ballon d'Or) найкращому гравцю. Винятком став 2020 рік, коли нагорода не вручалася через пандемію коронавірусу. Тож у 2022 році це була вже 66-а церемонія нагородження.

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Найкращим гравцем став Карім Бензема. Саме нападник мадридського Реала та збірної Франції набрав найбільшу кількість голосів.

Для Бензема це перша така нагорода.

Але він став восьмим гравцем Реала, хто отримав "Золотий м'яч". Жоден інший клуб не може похвалитися таким досягненням. Хоча гравці Барселони перемагали в цьому голосуванні 13 разів.

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Окрім того, він п'ятий француз, хто отримав "Золотий м'яч". За цим показником Франція зрівнялася з Німеччиною та Італією. Окрім того, французькі футболісти загалом виграли цей трофей сім разів, як і гравці з Німеччини, Португалії, Нідерландів та Аргентини.