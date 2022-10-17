Головною нагородою від видання France Football є "Золотий м'яч" (Ballon d'Or). Перед тим організатори назвали імена 30 футболістів, які на неї претендують. І ще перед початком урочистостей почали називати, хто які місця посів, залишивши оголошення переможців вже на саму церемонію.

Варте уваги Церемонія нагородження Золотий м'яч 2022: онлайн-трансляція

Окрім того, під час церемонії нагородження вручать також найкращій футболістці (Ballon d'Or Féminin), найкращому воротарю (трофей імені Льва Яшина) та найкращому молодому футболісту (Копа трофі).

Результати церемонії Золотий м'яч 2022

11. Сон Хін Мін (Тоттенхем)

12. Ріяд Марез (Манчестер Сіті)

13. Себастьян Алле (Аякс / Боруссія Дортмунд)

14. Фабіньо (Ліверпуль)

14. Рафаель Леао (Мілан)

16. Вірджил Ван Дейк (Ліверпуль)

17. Каземіро (Реал)

17. Душан Влахович (Фіорентина / Ювентус)

17. Луїс Діас (Порту / Ліверпуль)

20. Кріштіану Роналду (Ювентус / Манчестер Юнайтед)

21. Гаррі Кейн (Тоттенхем)

22. Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль)

22. Філ Фоден (Манчестер Сіті)

22. Бернардо Сілва (Манчестер Сіті)

25. Йозуа Кімміх (Баварія)

25. Майк Меньян (Мілан)

25. Антоніо Рюдігер (Челсі / Реал)

25. Жоау Канселу (Манчестер Сіті)

25. Крістофер Нкунку (РБ Лейпциг)

25. Дарвін Нуньєс (Бенфіка / Ліверпуль)