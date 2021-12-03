Знову в якийсь конфлікт вліз, – Селезньов прокоментував інцидент після матчу з Динамо
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Форвард Минаю "відзначився" черговим скандалом. Він у лайливій формі висловився про одного з одноклубників після поразки від київського Динамо у матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги.
Селезньов: Я розлютився
Селезньов прокоментував скандальний інцидент. Він зазначив, що сказав неприємні слова одному з гравців на емоціях.
Варте уваги Погрожував уболівальнику фізичною розправою: Селезньов потрапив у новий скандал – відео
Якщо людина виходить на заміну без бажання, чому всі інші повинні максимально віддаватися на поле, а ти виходиш без бажання із жуйкою у роті, що це? Мені дуже прикро було, що ми програли, ми не мали програвати. Я розлютився, я вибачився перед ним і перед командою,
– сказав форвард Минаю.
Також футболіст не розуміє навіщо це відео опублікували в мережі.
"Я не знаю, хто виклав відео, мені також сьогодні сказали. Дізнаюся, хто це зняв, ми розмовляли між собою, не розумію, навіщо все це викладати?Знову в якийсь конфлікт я вліз", – додав форвард.
Скандальний інцидент за участі Селезньова
- Форвард Миная у нецензурній формі висловив невдоволення щодо дій свого одноклубника, який вийшов на заміну в матчі проти Динамо.
- Після фінального свистка футболіст не стримував емоцій і не добирав слів на адресу свого одноклубника, обіцяючи останньому розправу у роздягальні.
- Минай програв Динамо в поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги. Матч закінчився з рахунком 0:2.