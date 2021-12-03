Селезньов: Я розлютився

Селезньов прокоментував скандальний інцидент. Він зазначив, що сказав неприємні слова одному з гравців на емоціях.

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Якщо людина виходить на заміну без бажання, чому всі інші повинні максимально віддаватися на поле, а ти виходиш без бажання із жуйкою у роті, що це? Мені дуже прикро було, що ми програли, ми не мали програвати. Я розлютився, я вибачився перед ним і перед командою,

– сказав форвард Минаю.

Також футболіст не розуміє навіщо це відео опублікували в мережі.

"Я не знаю, хто виклав відео, мені також сьогодні сказали. Дізнаюся, хто це зняв, ми розмовляли між собою, не розумію, навіщо все це викладати?Знову в якийсь конфлікт я вліз", – додав форвард.

Скандальний інцидент за участі Селезньова