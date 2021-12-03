Селезньов вляпався у черговий скандал

36-річний форвард Миная вкотре опинився в епіцентрі скандалу. Селезньов у нецензурній формі висловив невдоволення щодо дій свого одноклубника, який вийшов на заміну в матчі проти Динамо.

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"Хто цього уйо*ка випустив? Хто його на*уй випустив? На*уя ви його випускаєте? На*уй він мені потрібний тут? Щоб він вийшов падати? Сука, я йому зараз п**ди дам у роздягальні", – заявив Селезньов.

Кому ж саме були адресовані неприємні слова Євгена поки що не відомо. Однак у матчі на заміну виходили Міслав Матіч, Михайло Месхі, Богдан Коваленко та Едвард Кобак.

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