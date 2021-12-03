Селезнев: Я разозлился
Селезнев прокомментировал скандальный инцидент. Он отметил, что сказал неприятные слова одному из игроков на эмоциях.
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Если человек выходит на замену без желания, почему все остальные должны максимально отдаваться на поле, а ты выходишь без желания с жвачкой во рту, что это? Мне очень обидно было, что мы проиграли, мы не должны были проигрывать. Я разозлился, я извинился перед ним и перед командой,
– сказал форвард Минаю.
Также футболист не понимает, зачем это видео опубликовали в сети.
"Я не знаю, кто выложил видео, мне также сегодня сказали. Узнаю, кто это снял, мы разговаривали между собой, не понимаю, зачем все это выкладывать? Опять в какой-то конфликт я влез", – добавил форвард.
Скандальный инцидент с участием Селезнева
- Форвард Миная в нецензурной форме выразил недовольство относительно действий своего одноклубника, который вышел на замену в матче против Динамо.
- После финального свистка футболист не сдерживал эмоций и не подбирал слов в адрес своего одноклубника, обещая последнему расправу в раздевалке.
- Минай проиграл Динамо в поединке 16-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч закончился со счетом 0:2.