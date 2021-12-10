Знову сміялись: Ломаченко та Коммі взяли вагу й востаннє зустрілися у дуелі поглядів – відео
10 грудня 2021 , 20:51Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Василь Ломаченко та Річард Коммі пройшли офіційну процедуру зважування перед поєдинком. Боксери зустрінуться у Нью-Йорку (США) у ніч з 11 на 12 грудня.
У боксерів однакова вага
На офіційній процедурі зважування перед боєм боксери продемонстрували однакову вагу. Обидва боксери важать 60,9 кілограма.
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Після зважування боксери вдруге зустрілися у дуелі поглядів. Як і першого разу, дуель поглядів закінчилася сміхом і боксери в гарному гуморі розійшлися.
Ломаченко – Коммі: головне
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