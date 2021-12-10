Від футболу через кікбоксинг до боксу

Річард Коммі народився 10 березня 1987 році в столиці Гани Аккрі. Його виховувала матір-одиначка.

У дитинстві захопився футболом. І навіть потрапив до однієї з команд, які виступали в любительській лізі.

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У команді ж почав займатися єдиноборствами – кікбоксингом. І досяг значного рівня. Тож переїхав виступати до ОАЕ – все через гроші. Родина жила дуже бідно, а в єдиноборствах можна було більше заробити.

А вже в ОАЕ звернув свою увагу на бокс. Після цього Коммі повертається до Гани, де розпочинає кар'єру. Після коротких виступів в любителях, у 2011 році він переходить у професіонали.

Перші 11 боїв він провів в Гані, у всіх здобув перемогу достроково нокаутом. І став чемпіоном Гани у легкій вазі. Все це було у 2011 році.

Коммі звернув увагу на себе іноземних промоутерів завдяки своїй агресивній манері ведення бою. Тож отримав прізвисько "Термінатор".

Згодом географія виступів Коммі значно розширилася. Його запросили боксувати до Англії. У 2014 році він став чемпіоном Співдружності націй.

Втрачений шанс на чемпіонство

У 2016 році Коммі дійшов і до чемпіонського бою – за версією IBF. Його суперник – Роберт Істер, а сам бій відбувся 9 вересня в американському Редінгу.

Боксери провели на ринзі усі 12 раундів. У восьмому раунді Істер побував в нокдауні. Але роздільним рішенням суддів переміг саме американець.

Це дуже розізлило Коммі, тож він почав вимагати реванш. Але в IBF вирішили, що Коммі краще буде провести бій-елімінатор проти росіянина Дениса Шафікова. Ганець погодився, і 2 грудня відправився до Москви на бій. При цьому бій провели в одному з торгово-розважальних центрів, де боксерський ринг був в спортбарі.

І знову поразка, і знову роздільним рішенням суддів.

Переїзд в США та чемпіонство

Новий етап в кар'єрі Коммі пов'язаний з переїздом до США, де його промоутером став Лу ДіБелла. Тож шлях до чемпіонського бою цього разу став коротшим.

2 лютого 2019 року Коммі провів чемпіонський бій проти росіянина Іси Чанієва. У другому раунді він відправив його в нокаут, завоювавши вакантний титул IBF в легкій вазі. Коммі став лише другим боксером з Гани, який здобув чемпіонський титул.

Далі був успішний захист проти Раймундо Бельтрана – у восьмому раунді мексиканець опинився в нокауті.

Фатальний бій проти Лопеса

Другий захист титулу Коммі провів проти Теофімо Лопеса 14 грудня 2019 року. Переможець цього бою мав зустрітися з Ломаченком в бою за звання абсолютного чемпіона світу (українець навіть особисто був присутній на цьому бою).

Та бій закінчився вже у другому раунді. Коммі пропустив прямий правий через руку, опинившись на канвасі. Він зумів піднятися (хоча вже рівно стояти на ногах так і не вдалося), і суддя дозволив продовжити бій. Але Лопес просто завалив його ударами, від яких Коммі не зумів захиститися. Тож бій було зупинено достроково.

Відео нокауту Коммі

Повернення

У 2020 році Коммі не боксував – на заваді стала пандемія. Тож в ринг повернувся аж 13 лютого 2021 року боєм проти Джексона Марінеса. Дострокова перемога в шостому раунді.

На черзі – бій проти Ломаченка. Для Коммі це вирішальна мить, щоб стати топовим боксером.

"Я знаю, що це буде нелегкий бій. Поразки – це частина боксу. Хоч би як ти програв, головне – повернутися. Те, що сталося в бою з Теофімо Лопесом, залишилося у минулому. Я сприйняв це як чоловік. У себе в голові я розумів, що маю повернутися. Я зробив це потужно. Тому Ломаченко вибрав мене і тепер я сиджу тут. Ми все побачимо у вечір бою", – сказав Коммі перед боєм з Ломаченком.

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Бій Ломаченко – Коммі відбудеться в суботу, 11 грудня (ніч на 12 грудня в Україні). Переможець цього бою буде мати шанс битися проти Джорджа Камбососа за чемпіонські пояси в легкій вазі.