Титульний бій Ломаченка
На кону зустрічі Ломаченко – Коммі буде пояс WBO Inter-Continental. Про це стало відомо після того, як боксери пройшли процедуру зважування.
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Слід звернути увагу, що перший пояс, який Ломаченко завоював на профі-ринзі, був WBO International. Згодом українець ставав чемпіоном світу за версією WBO у трьох вагових дивізіонах.
Наразі Ломаченко очолює рейтинг WBO. Титул утримує австралійський боксер Джордж Камбосос.
Ломаченко – Коммі: головне
- Боксери зустрінуться у ніч з 11 на 12 грудні на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден".
- Для Ломаченка це буде другий бій у 2021 році. Влітку українець брутально нокаутував Масайоші Накатані. Коммі також провів у 2021 році тільки один бій, нокаутувавши Джексона Марінеса.
- Цікаво, що Ломаченко та Коммі могли зустрітися навесні 2019 року, коли Річард утримував пояс IBF. Однак через травму ганця поєдинок не відбувся.
- Згодом Ломаченко та Коммі втратили свої пояси, програвши Теофімо Лопесу.