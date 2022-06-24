Знову серед найкращих: українські синхроністки вибороли "срібло" на чемпіонаті світу

24 червня 2022 , 18:43

У столиці Угорщини триває чемпіонат світу з водних видів спорту. Україна виборола на турнірі 7 нагород.

6-та нагорода для України в артистичному плаванні

Українські синхроністки завоювали шосту медаль на чемпіонаті світу-2022 з артистичного плавання. Срібну нагороду українки вибороли у довільній програмі, пише 24 канал.

До речі Сестри Алексіїви вибороли для України 6-ту медаль чемпіонату світу з водних видів спорту

Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Олеся Дерев’янченко, Вероніка Гришко, Марта Федіна, Софія Мацієвська, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко стають срібними призерками у довільній групі.

Україна вдруге виступила у команді на ЧС-2022 з водних видів спорту. У першому виступі у комбінації українські синхроністки здобули золоту нагороду, яка поки що залишається єдиною для України на цьому турнірі.

У фіналі українки поступилися команді з Китаю, вони випередили "синьо-жовтих" отримавши 96.7000 балів.

Фінальний виступ України судді оцінили в 95.0000. Третю сходинку посіли представниці Японії.

Трійка призерів

  1. Китай – 96.7000
  2. Україна – 95.0000
  3. Японія – 93.1333

Для України це 7-ма нагорода ЧС-2022 з водних видів спорту. І шоста саме в артистичному плаванні – ще одну нагороду здобув плавець Михайло Романчук.

Всі нагороди українців на турнірі в Будапешті

  • "Золото": збірна України (команда, комбінація).
  • "Срібло": Марта Фєдіна (соло, технічна та довільна програми), Марина та Владислава Алексіїви (дует, технічна та довільна програми), збірна України (команда, довільна програма)
  • "Бронза"Михайло Ромачук (800 метрів, вільний стиль).
Автор: Дарина Жданович