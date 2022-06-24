Знову серед найкращих: українські синхроністки вибороли "срібло" на чемпіонаті світу
У столиці Угорщини триває чемпіонат світу з водних видів спорту. Україна виборола на турнірі 7 нагород.
6-та нагорода для України в артистичному плаванні
Українські синхроністки завоювали шосту медаль на чемпіонаті світу-2022 з артистичного плавання. Срібну нагороду українки вибороли у довільній програмі, пише 24 канал.
До речі Сестри Алексіїви вибороли для України 6-ту медаль чемпіонату світу з водних видів спорту
Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Олеся Дерев’янченко, Вероніка Гришко, Марта Федіна, Софія Мацієвська, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко стають срібними призерками у довільній групі.
Україна вдруге виступила у команді на ЧС-2022 з водних видів спорту. У першому виступі у комбінації українські синхроністки здобули золоту нагороду, яка поки що залишається єдиною для України на цьому турнірі.
У фіналі українки поступилися команді з Китаю, вони випередили "синьо-жовтих" отримавши 96.7000 балів.
Фінальний виступ України судді оцінили в 95.0000. Третю сходинку посіли представниці Японії.
Трійка призерів
- Китай – 96.7000
- Україна – 95.0000
- Японія – 93.1333
Для України це 7-ма нагорода ЧС-2022 з водних видів спорту. І шоста саме в артистичному плаванні – ще одну нагороду здобув плавець Михайло Романчук.
Всі нагороди українців на турнірі в Будапешті
- "Золото": збірна України (команда, комбінація).
- "Срібло": Марта Фєдіна (соло, технічна та довільна програми), Марина та Владислава Алексіїви (дует, технічна та довільна програми), збірна України (команда, довільна програма)
- "Бронза": Михайло Ромачук (800 метрів, вільний стиль).