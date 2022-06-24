6-та нагорода для України в артистичному плаванні

Українські синхроністки завоювали шосту медаль на чемпіонаті світу-2022 з артистичного плавання. Срібну нагороду українки вибороли у довільній програмі, пише 24 канал.

До речі Сестри Алексіїви вибороли для України 6-ту медаль чемпіонату світу з водних видів спорту

Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Олеся Дерев’янченко, Вероніка Гришко, Марта Федіна, Софія Мацієвська, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко стають срібними призерками у довільній групі.

Україна вдруге виступила у команді на ЧС-2022 з водних видів спорту. У першому виступі у комбінації українські синхроністки здобули золоту нагороду, яка поки що залишається єдиною для України на цьому турнірі.

У фіналі українки поступилися команді з Китаю, вони випередили "синьо-жовтих" отримавши 96.7000 балів.

Фінальний виступ України судді оцінили в 95.0000. Третю сходинку посіли представниці Японії.

Трійка призерів

Китай – 96.7000 Україна – 95.0000 Японія – 93.1333

Для України це 7-ма нагорода ЧС-2022 з водних видів спорту. І шоста саме в артистичному плаванні – ще одну нагороду здобув плавець Михайло Романчук.

Всі нагороди українців на турнірі в Будапешті