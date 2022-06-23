Друга нагорода для сестер-близнючок

На дугу сходинку п'єдесталу піднялися сестри-близнючки Марина та Владислава Алексіїви. Цей чемпіонат світу є дебютним для українок, пише 24 канал.

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Для українських синхроністок вже друге "срібло" чемпіонату світу в Угорщині в дуеті. 19 червня сестри посіли другу сходинку у технічній програмі. Цього разу вони піднялися на п'єдестал у довільній програмі.

Дівчата здолали кваліфікацію з другим результатом. Як і у технічній програмі, вони поступилися суперницям з Китаю Ван Люї та Ван Цяньї.

У фіналі китаянки також вибороли першість, заробивши 95.5667 бала. Українки Алексіїви зупинилися на "срібній" позиції: їхню довільну програму оцінили трохи вище, ніж у кваліфікації – 94.1667 бала. "Бронза" дісталася австрійкам Анні-Марії та Ейріні Александрі, які отримали 92.8 бала.

Призерки ЧЄ у довільній програмі

Ван Люї / Ван Цяньї (Китай) – 95.5667 Марина Алексіїїва / Владислава Алексіїїва (Україна) – 94.1667 Анна-Марія Александрі / Ейріні Александрі (Австрія) – 92.8

Загалом для українських синхроністок це третя нагорода чемпіонату світу в Угорщині. Окрім виступів в дуеті вони мають у своєму активі "золото" в командній комбінації.

Цікаво. Наразі Україна посідає третє місце в медальному заліку чемпіонату світу-2022 у артистичному плаванні з п'ятьма нагородами (1 "золото" + 4 "срібла" + 0 "бронз").