Феєрія українок продовжується

Україна виборола перше "золото" на турнірі в Угорщині. Українки стали найкращими в командних змаганнях у довільній комбінації, пише 24 канал.

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Україну представляли десять спортсменок: Марта Фєдіна, Марина й Владислава Алексіїви, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

Наші синхроністки стали найкращими у кваліфікації. У фіналі їм вдалося також продемонструвати найкращий результат. Їхній виступ оцінили у 95.0333 бали. Друге місце посіла збірна Японії (93.5667 бала), а трійку призерок замкнула Італія (92.0333).

Цікаво. До цього Україна лише раз перемагала на чемпіонаті світу в артистичному плаванні. Це було у 2019 році, але в іншій дисципліні – гайлайті.

Призери в командних змаганнях у довільній комбінації

Україна – 95.0333 Японія – 93.5667 Італія – 92.0333

Нагороди українок в Угорщині