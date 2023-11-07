Покарання за злочин з минулого століття: відомого тренера ув'язнили за сексуальне насилля

У канадському Квебеку відбулося судове засідання щодо злочинів, які вчинив тренер із фігурного катання Рішар Готьє. Дії відбувалися майже 40 років тому, проте ув'язнення канадцю уникнути не вдалося.

Знаменитий тренер з парного фігурного катання Рішар Готьє, який був включений до Зали слави Skate Canada за свій внесок у спорт, отримав вирок за сексуальне насильство. У січні його визнали винним за двома звинуваченнями у злочинах, які були скоєні в 1984 – 1985 роках.

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Канадський тренер позбавлений волі на 1 рік за насилля

6 листопада його засудили на 12 місяців ув'язнення за те, що він голим купався з фігуристом, який у той час був неповнолітнім, приймав із ним душ та перебував голим в одному ліжку. Тоді Готьє було 23 роки.

Потерпілий був присутній на суді, а під час зачитування рішення про вирок плакав. У розмові з журналістами жертва заявив, що, коли він боровся з наслідками нападу, Готьє насолоджувався багатьма роками в якості знаменитого тренера спортсменів світового рейтингу та олімпійців, що є вкрай несправедливо:

Він міг насолоджуватися цим прекрасним життям, а я цього не зрозумів. Незалежно від результату, я пережив те, що пережив, і це ніколи не зміниться.

Потерпілий заявив, що позов до суду був, у першу чергу, зроблений для інших жертв, щоб вони не мовчали та змогли раніше отримати допомогу та зцілення.

. Готьє понад три десятиліття був успішним тренером. Він тренував парних фігуристів світового рівня. Після гучного скандалу втратив роботу та працював останнім часом у піцерії. Після засудження його виключили з Зали слави Skate Canada.