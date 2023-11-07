Знаменитий тренер з парного фігурного катання Рішар Готьє, який був включений до Зали слави Skate Canada за свій внесок у спорт, отримав вирок за сексуальне насильство. У січні його визнали винним за двома звинуваченнями у злочинах, які були скоєні в 1984 – 1985 роках.

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Канадський тренер позбавлений волі на 1 рік за насилля

6 листопада його засудили на 12 місяців ув'язнення за те, що він голим купався з фігуристом, який у той час був неповнолітнім, приймав із ним душ та перебував голим в одному ліжку. Тоді Готьє було 23 роки.

Потерпілий був присутній на суді, а під час зачитування рішення про вирок плакав. У розмові з журналістами жертва заявив, що, коли він боровся з наслідками нападу, Готьє насолоджувався багатьма роками в якості знаменитого тренера спортсменів світового рейтингу та олімпійців, що є вкрай несправедливо:

Він міг насолоджуватися цим прекрасним життям, а я цього не зрозумів. Незалежно від результату, я пережив те, що пережив, і це ніколи не зміниться.

Потерпілий заявив, що позов до суду був, у першу чергу, зроблений для інших жертв, щоб вони не мовчали та змогли раніше отримати допомогу та зцілення.

Довідка. Готьє понад три десятиліття був успішним тренером. Він тренував парних фігуристів світового рівня. Після гучного скандалу втратив роботу та працював останнім часом у піцерії. Після засудження його виключили з Зали слави Skate Canada.