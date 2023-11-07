Знаменитый тренер по парному фигурному катанию Ришар Готье, который был включен в Зал славы Skate Canada за свой вклад в спорт, получил приговор за сексуальное насилие. В январе его признали виновным по двум обвинениям в преступлениях, совершенных в 1984 – 1985 годах.

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Канадский тренер лишен свободы на 1 год за насилие

6 ноября его приговорили к 12 месяцам заключения за то, что он голым купался с фигуристом, который в то время был несовершеннолетним, принимал с ним душ и находился голым в одной кровати. Тогда Готье было 23 года.

Потерпевший присутствовал на суде, а во время зачитывания решения о приговоре плакал. В разговоре с журналистами жертва заявил, что, когда он боролся с последствиями нападения, Готье наслаждался многими годами в качестве знаменитого тренера спортсменов мирового рейтинга и олимпийцев, что крайне несправедливо:

Он мог наслаждаться этой прекрасной жизнью, а я этого не понял. Независимо от результата я пережил то, что пережил, и это никогда не изменится.

Потерпевший заявил, что иск в суд был, в первую очередь, сделан для других жертв, чтобы они не молчали и смогли раньше получить помощь и лечение.

Справка. Готье более трех десятилетий был успешным тренером. Он тренировал парных фигуристов мирового уровня. После громкого скандала потерял работу и работал в последнее время в пиццерии. После осуждения его исключили из Зала славы Skate Canada.