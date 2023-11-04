Колишній боксер Фелікс Вердехо, який володів титулом WBO Latino в легкій вазі, отримав вирок за злочин, що було скоєно 2 з половиною роки тому. Спочатку для нього прокурори вимагали смертної кари, проте у лютому 2022 року відмовилися від цього.

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Боксер отримав вирок за жорстоке вбивство

Суд присяжних визнав Вардехо винним у викраденні людини, яке призвело до смерті жінки та ненародженої дитини. Ключовий свідок Луїс Антоніо Кадіс, друг боксера, розповів на засіданнях, що Фелікс Вердехо тиснув на свою коханку Кейшлу Родрігес, аби вона зробила аборт.

У день вбивства боксер ударив жертву кулаком та вколов їй невідому речовину, яка, на думку свідка, була схожою на героїн. Потім убивця прив'язав її кінцівки до цементного блоку та скинув з мосту у водоймище.

За свідченням патологоанатома, 27-річна Родрігес була ще жива, коли її скинули у воду. Через декілька днів Луїс Антоніо Кадіс зробив анонімний дзвінок у 911, щоб повідомити про місцеперебування тіла вбитої. Дівчину впізнали лише за татуюванням у вигляді діаманту, яке було зроблено на честь боксера, який мав прізвисько – "Діамант".

Розтин показав, що в організмі жінки були фентаніл і ксилазин – заспокійливі препарати, які використовують для тварин. За цей злочин колишній пуерто-риканський боксер засуджений до двох довічних ув'язнень.

Цей вирок має стати уроком для інших. Не має значення, скільки слави, грошей чи влади, на вашу думку, у вас є. Якщо ви порушуєте закон – вам доведеться відповідати,

– заявив комісар поліції Пуерто-Рико.

Адковати колишнього боксера заявили, що збираються подати апеляцію на вирок.

Цікаво. У 2012 році Фелікс Вердехо на Олімпіаді в Лондоні боксував з Василем Ломаченком в 1/4 фіналу. Перемогу здобув український боксер, який згодом став тріумфатором турніру.

Зазначимо, що всього пуерто-риканський боксер провів на професійному рівні 29 боїв, у яких здобув 27 перемог, з яких 17 нокаутом.