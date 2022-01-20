Знадобиться армія, – Камбосос жорстко відповів промоутеру про бій з Ломаченком

Володар титулів WBC Franchise, WBA Super, IBF і WBO у легкій вазі Джордж Камбосос звернуся до Боба Арума, промоутеру Василя Ломаченка. Австралійський боксер зробив свою заяву в контексті ймовірного поєдинку проти Ломаченка або Девіна Хейні.

Камбосос: Знадобиться армія, щоб відібрати пояси у нас

Саме Ломаченко та Хейні ведуть боротьбу за те, щоб зустрітися з Камбососом. Боб Арум вважає, що бій з Ломаченком буде кращим для Джорджа, адже українця знають у всьому світі.

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28-річний Камбосос категорично не погодився з Арумом. Народжений в грецькій родині боксер вважає, що вболівальники в Австралії прийдуть подивитися на нього, а не суперників.

І, за словами Джорджа, немає різниці, чи буде це Хейні, чи Ломаченко. Австралієць запевняє, що обом знадобиться армія, щоб перемогти.

Містер Арум, при всій повазі, глядачі прийдуть подивитися не на Хейні чи Ломаченка, вони прийдуть дивитися, як їхній імператор повертається додому з усіма поясами після того, як перевернув бокс. Ці пояси належать Австралії та Греції, і знадобиться армія, щоб відібрати їх у нас,

– зазначив Камбосос.

Хто стане наступним суперником Камбососа