Один з героїв "Шахтаря" у матчі проти мадридського "Реала" Віктор Корнієнко прокоментував перемогу "гірників". "Шахтар" 21-го жовтня сенсаційно здолав "Реал" у Мадриді.

Захисник "Шахтаря" Віктор Корнієнко, який взяв участь у першому голі своєї команди, дебютував у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє 24 канал.

Дивіться також: "Шахтар" сенсаційно переміг на виїзді "Реал", забивши три голи: відео

Це початок Ліги чемпіонів. Було хвилювання. У першому таймі показали свою гру, забили три прекрасних голи. У першому таймі зробили гру,

– прокоментував Корнієнко перемогу.

"Реал" вийшов з недооцінкою

Корнієнко зізнався, що сильно налаштовувався на гру, адже це був його перший матч у Лізі чемпіонів. "Дебют – переживав. Хотів добре зіграти. Перенервував", – відповів Віктор на запитання про швидку жовту картку.

Футболіст "Шахтаря" вважає, що "Реал" вийшов на матч з недооцінкою.

Мені здається, вони вийшли з недооцінкою. Але ми показали свою гру, свій почерк,

– сказав Віктор.

"Шахтар" після першого тайму перемагав 3:0, але відразу по перерві двічі пропустив. За словами Корнієнка, після того, як рахунок став 3:2, гравці почали нервувати.

"Потрібно було концентруватися, мандраж з'явився. Але ми ви витримали", – резюмував Корнієнко.