Зірковий нападник Мілана несподівано присвятив відео Андрію Шевченку

Нападник Мілана Олів'є Жиру публічно розповів, хто був його футбольним кумиром. Вибір француза зігрів теплом серця українців.

Жиру: Тільки вір в це

Досвідчений форвард опублікував несподіваний пост про кумира на своїй сторінці в інстаграмі. Олів'є Жиру зізнався, що його улюбленим гравцем ще з дитинства був українець Андрій Шевченко.

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Француз дещо повторив футбольну історію Шеви та теж грає на вістрі атаки Мілана, але з дев'яткою на спині. Жиру виклав відео зі святкувань голів Шевченка та додав сюди їх зустріч після матчу Дженоа – Мілан. Коли екстренер збірної України був ще тоді біля керма "грифонів", а Олів'є відіграв у футболці "россонері".

Вкінці ролика були два фото Шевченка та Жиру у футболках італійського клубу. Нападник збірної Франції підписав відео та додав слова у ролик.

Колись моїм улюбленим гравцем був нападник Мілана Андрій Шевченко. Життя надало мені можливість зустрітися з ним кілька разів. І носити ту ж футболку, що й він. Життя прекрасне, все може статися: тільки вір в це,

– заявив футболіст Мілана.

Відео на честь Шевченка

Часи Шевченка та Жиру у Мілані