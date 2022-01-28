Жиру: Только верь в это

Опытный форвард опубликовал неожиданный пост о кумире на своей странице в инстаграме. Оливье Жиру признался, что его любимым игроком с детства был украинец Андрей Шевченко.

Кстати, Дженоа отказалась идти на уступки Шевченко: сборная Польши определилась с тренером

Француз несколько повторил футбольную историю Шевы и играет на острие атаки Милана, но с девяткой на спине. Жиру выложил видео с празднований голов Шевченко и добавил сюда их встречу после матча Дженоа – Милан. Когда экс-тренер сборной Украины был еще тогда у руля грифонов, а Оливье отыграл в футболке россонери.

В конце ролика были два фото Шевченко и Жиру в футболках итальянского клуба. Нападающий сборной Франции подписал видео и добавил слова в ролик.

Когда-то моим любимым игроком был нападающий Милана Андрей Шевченко. Жизнь дала мне возможность встретиться с ним несколько раз. И носить ту же футболку, что и он. Жизнь прекрасна, все может произойти: только верь в это,

– заявил футболист Милана.

Видео в честь Шевченко

Времена Шевченко и Жиру в Милане