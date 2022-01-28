Жиру: Тільки вір в це
Досвідчений форвард опублікував несподіваний пост про кумира на своїй сторінці в інстаграмі. Олів'є Жиру зізнався, що його улюбленим гравцем ще з дитинства був українець Андрій Шевченко.
До речі Дженоа відмовилася йти на поступки Шевченку: збірна Польщі визначилася з тренером
Француз дещо повторив футбольну історію Шеви та теж грає на вістрі атаки Мілана, але з дев'яткою на спині. Жиру виклав відео зі святкувань голів Шевченка та додав сюди їх зустріч після матчу Дженоа – Мілан. Коли екстренер збірної України був ще тоді біля керма "грифонів", а Олів'є відіграв у футболці "россонері".
Вкінці ролика були два фото Шевченка та Жиру у футболках італійського клубу. Нападник збірної Франції підписав відео та додав слова у ролик.
Колись моїм улюбленим гравцем був нападник Мілана Андрій Шевченко. Життя надало мені можливість зустрітися з ним кілька разів. І носити ту ж футболку, що й він. Життя прекрасне, все може статися: тільки вір в це,
– заявив футболіст Мілана.
Відео на честь Шевченка
Часи Шевченка та Жиру у Мілані
- Андрій Шевченко двічі повертався у Мілан – у липні 1999-го та у серпні 2008-го.
- Жиру ж перейшов до "россонері" у 2021-му році, покинувши лондонське Челсі.
- У сезоні-2021/2022 Олів'є відіграв за "россонері" 20 поєдинків, у яких забив 6 голів та зробив 2 асисти.