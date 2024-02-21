Він дуже "вибуховий", – зірковий голкіпер виокремив головні переваги Трубіна

Ексворотар збірної Португалії та трикратний переможець Ліги Європи у складі Порту та Севільї Бету поділився думками щодо гри голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна. Він назвав його козирі.

Бету наголосив, що українець має своєрідні "вибуховість", яка не властива його зросту. Також він виокремив його інстинкт.

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Легендарний голкіпер про гру Трубіна в Бенфіці

Він дуже "вибуховий" для свого зросту. Це ненормально для воротаря такого зросту мати таку "вибуховість". Трубін дуже реактивний і має дуже сильний інстинкт. Якщо м'яч летить у його бік, то дуже важко, щоб він перетворився на гол, хіба що це буде удар у бічну сітку, або влучить у стійку і зайде всередину воріт,

– заявив він.

Також ексголкіпер наголосив, що Трубін до останнього віддається грі. Він робить все для того, щоб врятувати ворота.

"У всьому цьому є фізична частина, навчання, математика, але у нього дуже сильний інстинкт, він вірить, що дійсно врятує ворота. Я за свою кар'єру відбив багато пенальті, тому що я дійсно вірив, що зможу це зробити.

Є воротарі, для яких це не має значення, тому що, що б не сталося, їхня робота виконана, і їм майже нічого втрачати, але я завжди вірив, і ви бачите, що Трубін теж дуже вірить", – зазначив Бету.

Наостанок він виокремив рису українця, яка має велике значення:

"Знання того, що Трубін відбив три останні пенальті з чотирьох чи п'яти, має більший вплив на підсвідомість того, хто буде пробивати наступний пенальті. Коли вони стикаються з Трубіним і йдуть за м'ячем, гравці починають думати, що можуть промахнутися. Повторюю: Трубін дуже "жорсткий", і це має велике значення".

Історичне досягнення українця