Бету отметил, что украинец имеет своеобразные "взрывчатость", которая не свойственна его росту. Также он выделил его инстинкт.

Смотрите также Трубин получил картину после победы Бенфики: украинец отблагодарил фана игровой футболкой – видео

Легендарный голкипер об игре Трубина в Бенфике

Он очень "взрывной" для своего роста. Это ненормально для вратаря такого роста иметь такую "взрывчатость". Трубин очень реактивный и имеет очень сильный инстинкт. Если мяч летит в его сторону, то очень трудно, чтобы он превратился в гол, разве что это будет удар в боковую сетку, или попадет в стойку и зайдет внутрь ворот,

– заявил он.

Также экс-голкипер отметил, что Трубин до последнего отдается игре. Он делает все для того, чтобы спасти ворота.

"Во всем этом есть физическая часть, обучение, математика, но у него очень сильный инстинкт, он верит, что действительно спасет ворота. Я за свою карьеру отбил много пенальти, потому что я действительно верил, что смогу это сделать.

Есть вратари, для которых это не имеет значения, потому что, что бы ни случилось, их работа выполнена, и им почти нечего терять, но я всегда верил, и вы видите, что Трубин тоже очень верит", – отметил Бету.

Напоследок он выделил черту украинца, которая имеет большое значение:

"Знание того, что Трубин отбил три последних пенальти из четырех или пяти, имеет большее влияние на подсознание того, кто будет пробивать следующий пенальти. Когда они сталкиваются с Трубиным и идут за мячом, игроки начинают думать, что могут промахнуться. Повторяю: Трубин очень "жесткий", и это имеет большое значение".

Историческое достижение украинца