Бету наголосив, що українець має своєрідні "вибуховість", яка не властива його зросту. Також він виокремив його інстинкт.

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Легендарний голкіпер про гру Трубіна в Бенфіці

Він дуже "вибуховий" для свого зросту. Це ненормально для воротаря такого зросту мати таку "вибуховість". Трубін дуже реактивний і має дуже сильний інстинкт. Якщо м'яч летить у його бік, то дуже важко, щоб він перетворився на гол, хіба що це буде удар у бічну сітку, або влучить у стійку і зайде всередину воріт,

– заявив він.

Також ексголкіпер наголосив, що Трубін до останнього віддається грі. Він робить все для того, щоб врятувати ворота.

"У всьому цьому є фізична частина, навчання, математика, але у нього дуже сильний інстинкт, він вірить, що дійсно врятує ворота. Я за свою кар'єру відбив багато пенальті, тому що я дійсно вірив, що зможу це зробити.

Є воротарі, для яких це не має значення, тому що, що б не сталося, їхня робота виконана, і їм майже нічого втрачати, але я завжди вірив, і ви бачите, що Трубін теж дуже вірить", – зазначив Бету.

Наостанок він виокремив рису українця, яка має велике значення:

"Знання того, що Трубін відбив три останні пенальті з чотирьох чи п'яти, має більший вплив на підсвідомість того, хто буде пробивати наступний пенальті. Коли вони стикаються з Трубіним і йдуть за м'ячем, гравці починають думати, що можуть промахнутися. Повторюю: Трубін дуже "жорсткий", і це має велике значення".

Історичне досягнення українця