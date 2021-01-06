Київська Оболонь, що виступає у Першій лізі України, підписала контракт з українським футболістом Олексієм Лобовим. Нещодавно від послуг футболіста відмовилося Полісся через виступ захисника у так званій "ЛНР".

Як повідомляє сайт "пивоварів", контракт із 23-річним футболістом розрахований до кінця сезону-2021/2022.

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В Оболоні Олексій буде виступати під 55 номером.

Скандал довкола Лобова

Останнім клубом футболіста був Авангард з Краматорська. Однак наприкінці серпня 2020 року Лобов перейшов у Полісся з Житомира.

Та він майже відразу покинув український клуб через протести ультрас. Вони дізналися про його футбольне минуле на окупованій Російською Федерацією території.

Житомирський клуб заявив, що не знав про виступи Лобова у чемпіонаті так званої "ЛНР".

Що говорить сам футболіст

У коментарі "ТаТоТаке" Лобов звернувся до вболівальників. Він заявив, що в нього не було можливості відразу покинути окуповану територію.

Він також переконує, що не отримував паспорт Російської Федерації і псевдореспублік.

"Ми повинні перестати ділити людей на синіх і червоних, на лівих і правих, на бандерівців і ватників. Якщо ми хочемо миру і єднання, будь-яка держава починається з людини, а не навпаки.

Я хочу грати тут і бути частиною України, прославляти на змаганнях честь цієї країни і робити так, щоб мільйони українців від Львова до Луганська, від Чернігова до Сімферополя пишалися своєю єдиною країною", – поділився Лобов.

До уваги. У період 2015-2016 років Лобов виступав за Гірник Ровеньки, Шахтар Красний Луч, Далівець Луганськ, ЦСКА НМ з чемпіонату "ЛНР". З 2017 року він грав за краматорський Авангард, а у серпні 2020-го став вільним агентом, після чого підписав контракт з Колосом. Б