Київська Оболонь підсилилися футболістом, від якого відмовився інший клуб за виступ в окупантів
Київська Оболонь, що виступає у Першій лізі України, підписала контракт з українським футболістом Олексієм Лобовим. Нещодавно від послуг футболіста відмовилося Полісся через виступ захисника у так званій "ЛНР".
Як повідомляє сайт "пивоварів", контракт із 23-річним футболістом розрахований до кінця сезону-2021/2022.
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В Оболоні Олексій буде виступати під 55 номером.
Скандал довкола Лобова
Останнім клубом футболіста був Авангард з Краматорська. Однак наприкінці серпня 2020 року Лобов перейшов у Полісся з Житомира.
Та він майже відразу покинув український клуб через протести ультрас. Вони дізналися про його футбольне минуле на окупованій Російською Федерацією території.
Житомирський клуб заявив, що не знав про виступи Лобова у чемпіонаті так званої "ЛНР".
Що говорить сам футболіст
У коментарі "ТаТоТаке" Лобов звернувся до вболівальників. Він заявив, що в нього не було можливості відразу покинути окуповану територію.
Він також переконує, що не отримував паспорт Російської Федерації і псевдореспублік.
"Ми повинні перестати ділити людей на синіх і червоних, на лівих і правих, на бандерівців і ватників. Якщо ми хочемо миру і єднання, будь-яка держава починається з людини, а не навпаки.
Я хочу грати тут і бути частиною України, прославляти на змаганнях честь цієї країни і робити так, щоб мільйони українців від Львова до Луганська, від Чернігова до Сімферополя пишалися своєю єдиною країною", – поділився Лобов.
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