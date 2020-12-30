Полтавська Ворскла прагне завоювати бронзові нагороди УПЛ сезону-2020/2021. Щоб досягти поставленої цілі полтавці підсилили склад вже другим футболістом.

У середу, 30 грудня, Ворскла оголосила про трансфер 24-річного гравця збірної Люксембургу Олів'є Тілля.

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Повідомляється, що всі деталі угоди між сторонами погоджено. Олів'є виступатиме у Полтаві впродовж найближчих двох років.

Що відомо про Тілля?

Починаючи з 2017-го, півзахисник провів за національну збірну Люксембургу 27 поєдинків. На його рахунку два голи.

Тілль перейшов у Ворсклу як вільний агент. Попереднім клубом Тілля була російська Уфа, за яку він виступав з 2018 року.

Також Олів'є захищав кольори декількох клубів з Люксембургу.

Хто ще підсилив Ворсклу

Другу половину сезону-2020/2021 у Ворсклі проведе футболіст київського Динамо Георгій Цитаїшвілі.

Динамо та Ворскла домовилися про оренду Цитаїшвілі до кінця сезону.

Ворскла після першої половини сезону УПЛ посідає 5-е місце, маючи 20 очок. Від третього місця полтавців відділяють всього три очки.