Зірка американського футболу Том Бреді завершив кар'єру, – ЗМІ

Відомий гравець американського футболу Том Бреді прийняв рішення завершити кар'єру. Про це інформують ЗМІ, хоча сам спортсмен не робив офіційної заявив щодо цього.

Семиразовий чемпіон Супербоула залишає НФЛ

ЗМІ очікують, що найближчим часом Бреді оголосить про завершення кар'єри офіційно.

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За інформацією ESPN, Бреді ухвалив відповідне рішення через фактори, пов'язані з сім'єю та здоров'ям.

Кар'єра легендарного спортсмена

44-річний спортсмен вважається одним із найкращих гравців в історії американського футболу.

За 22 сезони у НФЛ він п'ять разів ставав MPV Супербоула та тричі MVP регулярного сезону.

Протягом 2000−2019 років Бреді виступав за Нью-Інгленд Петріотс, після чого перейшов до Тампа-Бей Бакканірс.

Цьогоріч клуб Бреді Бакканірс не зміг вийти у фінал своєї конференції, поступившись у плей-офф Лос-Анджелес Ремс з рахунком 27:30.