Гравці студентської ліги з американського футболу в США влаштували масову сутичку просто під час гри. На поле вибігли усі гравці та персонал з лави запасних.

Бійка між гравцями сталася у матчі між університетськими командами BYU та Coastal Carolina, пише 24 канал.

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Наприкінці другого періоду гравці BYU проводили атаку, але їх суперникам вдалося перехопити м'яч. І поки вся увага була прикута до цього моменту, два гравці Coastal Carolina завалили на газон суперника. При цьому зробили це доволі грубо, через що в епізод був змушений втрутитися арбітр.

Але і це не допомогло, тож за мить на місці події вже були всі гравці обох команд, включно з тими, хто був на лаві запасних. До них доєдналися і тренери команд.

Та забіяк вдалося доволі швидко заспокоїти. Тож команди продовжили гру.

Відео сутички на матчі американської студентської ліги