Семикратный чемпион Супербоула покидает НФЛ
СМИ ожидают, что в ближайшее время Брэди объявит о завершении карьеры официально.
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По информации ESPN, Брэди принял соответствующее решение из-за факторов, связанных с семьей и здоровьем.
Карьера легендарного спортсмена
44-летний спортсмен считается одним из лучших игроков в истории американского футбола.
За 22 сезона в НФЛ он пять раз становился MPV Супербоула и трижды MVP регулярного сезона.
В течение 2000 – 2019 годов Брэди выступал за Нью-Ингленд Пэтриотс, после чего перешел в Тампа-Бэй Бакканирс.
В этом году клуб Брэди Бакканирс не смог выйти в финал своей конференции, уступив в плей-офф Лос-Анджелес Рэмс со счетом 27:30.