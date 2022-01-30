Семикратный чемпион Супербоула покидает НФЛ

СМИ ожидают, что в ближайшее время Брэди объявит о завершении карьеры официально.

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По информации ESPN, Брэди принял соответствующее решение из-за факторов, связанных с семьей и здоровьем.

Карьера легендарного спортсмена

44-летний спортсмен считается одним из лучших игроков в истории американского футбола.

За 22 сезона в НФЛ он пять раз становился MPV Супербоула и трижды MVP регулярного сезона.

В течение 2000 – 2019 годов Брэди выступал за Нью-Ингленд Пэтриотс, после чего перешел в Тампа-Бэй Бакканирс.

В этом году клуб Брэди Бакканирс не смог выйти в финал своей конференции, уступив в плей-офф Лос-Анджелес Рэмс со счетом 27:30.