Семиразовий чемпіон Супербоула залишає НФЛ

ЗМІ очікують, що найближчим часом Бреді оголосить про завершення кар'єри офіційно.

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За інформацією ESPN, Бреді ухвалив відповідне рішення через фактори, пов'язані з сім'єю та здоров'ям.

44-річний спортсмен вважається одним із найкращих гравців в історії американського футболу.

За 22 сезони у НФЛ він п'ять разів ставав MPV Супербоула та тричі MVP регулярного сезону.

Протягом 2000−2019 років Бреді виступав за Нью-Інгленд Петріотс, після чого перейшов до Тампа-Бей Бакканірс.

Цьогоріч клуб Бреді Бакканірс не зміг вийти у фінал своєї конференції, поступившись у плей-офф Лос-Анджелес Ремс з рахунком 27:30.