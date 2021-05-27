Офіційно: Зінедін Зідан покинув Реал

Зінедін Зідан покинув пост головного тренера мадридського Реалу. Наставник двічі приходив до керма іспанського клубу.

Реал залишився без тренера

Мадридський клуб офіційно оголосив про те, що дороги Реала та Зінедіна Зідана розходяться. В останньому сезоні-2020/2021 "вершкові" під керівництвом француза посіли 2 місце у Ла Лізі та не взяли жодного трофею.

До слова Ми отримали велике задоволення на знімальному майданчику: інтерв'ю про рекламну кампанію FAVBET

Раніше повідомлялось, що таке своє рішення Зідан повідомив футболістам команди ще перед матчем 35 туру Ла Ліги з Севільєю. До слова, зустріч завершилась бойовою нічиєю 2:2. Очолити "Королівський клуб" можуть легенда команди Рауль або Массіміліано Аллегрі. Останній вже протягом двох років перебуває без роботи.