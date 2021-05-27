Офіційно: Зінедін Зідан покинув Реал

Зінедін Зідан покинув пост головного тренера мадридського Реалу. Наставник двічі приходив до керма іспанського клубу.
Реал залишився без тренера
Мадридський клуб офіційно оголосив про те, що дороги Реала та Зінедіна Зідана розходяться. В останньому сезоні-2020/2021 "вершкові" під керівництвом француза посіли 2 місце у Ла Лізі та не взяли жодного трофею.
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Раніше повідомлялось, що таке своє рішення Зідан повідомив футболістам команди ще перед матчем 35 туру Ла Ліги з Севільєю. До слова, зустріч завершилась бойовою нічиєю 2:2. Очолити "Королівський клуб" можуть легенда команди Рауль або Массіміліано Аллегрі. Останній вже протягом двох років перебуває без роботи.
- Раніше послугами Зідана серйозно зацікавився ПСЖ. Керівники клубу вже начебто навіть встигли зв'язатись із Зінедіном щодо подальшої співпраці.
- Взимку 2016 року француз вперше очолив Реал. Під керівництвом Зідана команда стала першою в історії, яка виграла три Ліги чемпіонів поспіль.
- У березні 2019 року Зідан вдруге прийшов до керма "вершкових". Його контракт з мадридською командою був розрахований до 30 червня 2022 року. Однак наставник вирішив розірвати угоду достроково.