Боси французького ПСЖ розглядають Зінедіна Зідана на пост головного наставника команди. Крісло фахівця у "Реалі" вже хитається, тому не виключено, що наступним клубом, який очолить 48-річний спеціаліст стане команда з Ліги 1.

Сенсаційна поразка від донецького "Шахтаря" у Лізі чемпіонів змусила босів "Реала" засумніватись у компетентності французького наставника. Вони начебто вже навіть знайшли двох кандидатів, які зможуть замінити Зідана на посту тренера. Якщо це все-таки станеться, то Зінедін не залишиться без роботи. Про це повідомляє El Chiringuito TV.

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Один із лідерів французького чемпіонату ПСЖ серйозно зацікавилось послугами французького наставника. Протягом останніх тижнів керівники клубу вже навіть встигли зв'язатись із Зіданом щодо подальшої співпраці.

А от доля наставника ПСЖ Томаса Тухеля до кінця наразі невідома.

Чому Зідан може покинути "Реал"

Президент "мадридців" Флорентіно Перес незадоволений грою команди, яку вона показує в останніх зустрічах.

Після стартового матчу Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" президент провів розмову з футболістами та безпосередньо з Зінедіном Зіданом.

Зазначимо, що поразка від донецького клубу стала для "королівського клубу" другою поспіль. Раніше "Реал" несподівано поступився скромному "Кадісу" 0:1.