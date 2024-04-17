Зідан залишається без роботи: Баварія визначилась з головним кандидатом на посаду тренера

Нещодавно з'явилась інформація, що Зінедін Зідан може очолити німецький клуб. Його правою рукою мала стати легенда Баварії.

Влітку 2024 року Баварію залишить головний тренер Томас Тухель. Одним із претендентів на його посаду вважався Зінедін Зідан.

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Баварія відхилила кандидатуру Зідана на посаду головного тренера

Причина відмови від варіанту Зізу невідома.

Зідан обговорювався як можлива заміна, коли йшла мова про передчасну відставку Тухеля кілька тижнів тому. Наразі головним претендентом на посаду головного тренера є нинішній очільник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн. Він вже тренував Баварію з 2021 по 2023 роки.

У списку кандидатів є і колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі та очільник національної команди Австрії Ральф Рангнік.

Зінедін Зідан очолював мадридський реал з 2016 по 2021 роки. Відтоді він не працював тренером.

Наразі Баварія посідає 2 місце в турнірній таблиці Бундесліги, здобувши 63 очки. Однак Баєр достроково виграв чемпіонат Німеччини з футболу, здолавши Вердер з рахунком 5:0. Таким чином, вони перервали 11-річну гегемонію "мюнхенців".

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